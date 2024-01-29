В Україні почали рідше підробляти гривні – однак повністю фальшивомонетники свою діяльність не звернули.

Незважаючи на те, що фальшивомонетники в останні часи рідше вирішують підробляти гривню, вони все ще не повністю відмовилися від цього виду шахрайства. Проте розпізнати фальшивку досить просто, оскільки вони мають низьку якість. Існують кілька способів перевірки, включаючи огляд за допомогою дотику. Про це розповіли в НБУ.

Важливо зазначити, що такі перевірки включають:

Банкнотний папір: Особливості банкнотного паперу можуть бути використані для розпізнавання фальшивок. Рельєфність окремих зображень: Деякі зображення на лицьовому боці банкноти можуть мати рельєфність, яка важлива для забезпечення спеціального виду друку.

Перевірка за допомогою світла включає:

Наявність водяних знаків: Зображення портрета та цифрового позначення номіналу перевіряються за допомогою світла. Наявність наскрізного елемента: Цифрове позначення номіналу перевіряється з обох боків банкноти під час розгляду проти світла. Наявність захисної стрічки: Повністю занурена в товщу паперу захисна стрічка перевіряється за допомогою збільшувального скла.

Також можна провести перевірку, змінюючи кут нахилу купюри, і звертати увагу на зміну кольору та напрямок руху фонового зображення стрічки. Ці критерії стосуються зображень та частково введеної в товщу паперу полімерної стрічки.

За даними регуляторів, у перший рік повномасштабної війни фальшивомонетники найчастіше підробляли купюри в 500 гривень. Виявлено, що 39% всіх вилучених підробок та 57% їхньої загальної суми стосувались цього номіналу.

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