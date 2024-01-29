В Украине стали реже подрабатывать гривны – однако полностью фальшивомонетчики свою деятельность не обратили.

Несмотря на то, что фальшивомонетчики в последнее время реже решают подделывать гривну, они все еще не полностью отказались от этого мошенничества. Однако распознать фальшивку достаточно просто, поскольку у них низкое качество. Существуют несколько способов проверки, включая обзор с помощью прикосновения. Об этом рассказали в НБУ.

Важно отметить, что такие проверки включают:

Банкнотная бумага: Особенности банкнотной бумаги могут использоваться для распознавания фальшивок. Рельефность отдельных изображений Некоторые изображения на лицевой стороне банкноты могут иметь рельефность, которая важна для обеспечения специального вида печати.

Проверка с помощью света включает:

Наличие водяных знаков: Изображение портрета и цифрового обозначения номинала проверяются с помощью света. Наличие сквозного элемента: Цифровое обозначение номинала проверяется по обе стороны банкноты при рассмотрении против света. Наличие защитной ленты: Полностью погруженная в толщу бумаги защитная лента проверяется с помощью увеличительного стекла.

Также можно провести проверку, изменяя угол наклона купюры и обращать внимание на изменение цвета и направление движения фонового изображения ленты. Эти критерии относятся к изображениям и частично введенной в толщу бумаги полимерной ленте.

По данным регуляторов, в первый год полномасштабной войны фальшивомонетчики чаще всего подделывали купюры в 500 гривен. Установлено, что 39% всех изъятых подделок и 57% их общей суммы касались этого номинала.

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