Деякі старі українські монети можуть здатися власникам цінними, особливо тим, які є колекційними. На ринку нумізматики можна зазначити попит на певні різновиди, які можуть призвести до високих цін. Такі дані були оприлюднені фахівцями ресурсу "Монети-ягідки".

Зокрема, однією з таких монет є 1 гривня 1992 року, варіант 1.1ААг, за яку можуть заплатити від 10 000 до 20 000 гривень. Цей різновид відрізняється гладким гуртом без напису, оскільки на той момент ще не було введено інструменту для нанесення написів на гурт.

Також високо оцінюються 1-гривневі монети 1995 року, варіант 1БАг, за які можна отримати від 7 000 до 9 000 гривень. Ці монети також мають гладкий гурт. Ще одним предметом попиту є 1 гривня 2001 року, варіант 1АДг, ціна якої може сягати до 5 000 гривень. Особливістю цієї монети є гладкий гурт без написів.

Зазначимо, що через рідкість та вартість деякі монети 2001 року часто стають об'єктом підробок. Фальшивомонетники спилюють написи на гурті, перетворюючи їх на дешевші монети. Уникайте підробок, перевіряючи параметри монети, такі як вага (6,8 г), діаметр (26 мм) і інші.

Однак важливо враховувати, що самостійно визначити цінність монети може бути важко, оскільки колекційність може залежати від непомітних деталей, розрізнятися які можуть лише фахівці. Тому рекомендується звертатися до професіоналів для оцінки цінності ваших монет.

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