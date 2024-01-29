Старые монеты Украины могут принести своим владельцам большие деньги – коллекционеры готовы платить за них десятки тысяч гривен.

Некоторые старые украинские монеты могут показаться владельцам ценными, особенно коллекционными. На рынке нумизматики можно отметить спрос на некоторые разновидности, которые могут привести к высоким ценам. Такие данные были обнародованы специалистами ресурса "Монеты-ягодки".

В частности одной из таких монет является 1 гривна 1992 года, вариант 1.1ААг, за которую могут заплатить от 10 000 до 20 000 гривен. Эта разновидность отличается гладкой группой без надписи, поскольку на тот момент еще не был введен инструмент для нанесения надписей на группу.

Также высоко оцениваются 1-гривневые монеты 1995 года, вариант 1БАг, за которые можно получить от 7000 до 9000 гривен. Эти монеты также имеют гладкую группу. Еще одним предметом спроса является 1 гривна 2001 года, вариант 1АДг, цена которой может достигать 5 000 гривен. Особенностью этой монеты является гладкая группа без надписей.

Отметим, что из-за редкости и стоимости некоторые монеты 2001 часто становятся объектом подделок. Фальшивомонетчики спиливают надписи на группе, превращая их в более дешевые монеты. Избегайте подделок, проверяя параметры монеты, такие как вес (6,8 г), диаметр (26 мм) и другие.

Однако важно учитывать, что самостоятельно определить ценность монеты может быть затруднительно, поскольку коллекционность может зависеть от незаметных деталей, различаться которые могут только специалисты. Поэтому рекомендуется обращаться к профессионалам для оценки ценности монет.

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