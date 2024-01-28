В Україні діє можливість обміну навіть пошкоджених банкнот, якщо збереглося принаймні 55% їхньої поверхні. Тим не менше, частину купюр вже вивели з обігу, і строк їхнього обміну минув. Про це йдеться в роз'ясненнях Нацбанку (НБУ).
Громадяни України мають право обмінювати будь-які банкноти, якщо 55% загальної площі купюри залишилася непошкодженою. Процедура обміну доступна в усіх відділеннях банків країни, і у деяких випадках може знадобитися дослідження національної валюти, яке здійснюється Національним банком безкоштовно.
За інформацією НБУ, з обігу виведено наступні банкноти:
- Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2001 року
- Банкнота номіналом 100 гривень зразка 1992 року
- Банкнота номіналом 50 гривень зразка 1992 року
- Банкнота номіналом 20 гривень зразка 2000 року
- Банкнота номіналом 20 гривень зразка 1995 року
- Банкнота номіналом 20 гривень зразка 1992 року
- Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2000 року
- Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1994 року
- Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1992 року
- Банкнота номіналом 5 гривень зразка 1992 року
- Банкнота номіналом 5 гривень зразка 2001 року
- Банкнота номіналом 5 гривень зразка 1997 року
- Банкнота номіналом 5 гривень зразка 1994 року
- Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2001 року
- Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1995 року
- Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1992 року
Важливо зауважити, що за останні кілька років банківське золото в Україні зросло у вартості більше, ніж долар чи біткоїн. Так, якщо українець придбав унцію золота до початку повномасштабної війни у лютому 2022 року, то до січня 2024 року ця кількість банківського металу подорожчала б на 24 884 гривень.
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