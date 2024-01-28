В Україні діє можливість обміну навіть пошкоджених банкнот, якщо збереглося принаймні 55% їхньої поверхні. Тим не менше, частину купюр вже вивели з обігу, і строк їхнього обміну минув. Про це йдеться в роз'ясненнях Нацбанку (НБУ).

Громадяни України мають право обмінювати будь-які банкноти, якщо 55% загальної площі купюри залишилася непошкодженою. Процедура обміну доступна в усіх відділеннях банків країни, і у деяких випадках може знадобитися дослідження національної валюти, яке здійснюється Національним банком безкоштовно.

За інформацією НБУ, з обігу виведено наступні банкноти:

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2001 року

Банкнота номіналом 100 гривень зразка 1992 року

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 1992 року

Банкнота номіналом 20 гривень зразка 2000 року

Банкнота номіналом 20 гривень зразка 1995 року

Банкнота номіналом 20 гривень зразка 1992 року

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2000 року

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1994 року

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1992 року

Банкнота номіналом 5 гривень зразка 1992 року

Банкнота номіналом 5 гривень зразка 2001 року

Банкнота номіналом 5 гривень зразка 1997 року

Банкнота номіналом 5 гривень зразка 1994 року

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2001 року

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1995 року

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1992 року

Важливо зауважити, що за останні кілька років банківське золото в Україні зросло у вартості більше, ніж долар чи біткоїн. Так, якщо українець придбав унцію золота до початку повномасштабної війни у лютому 2022 року, то до січня 2024 року ця кількість банківського металу подорожчала б на 24 884 гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.