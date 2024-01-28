В Украине действует возможность обмена даже поврежденных банкнот, если сохранилось как минимум 55% их поверхности. Тем не менее часть купюр уже вывели из обращения, и срок их обмена истек. Об этом говорится в разъяснениях Нацбанка (НБУ).
Граждане Украины имеют право обменивать любые банкноты, если 55% от общей площади купюры осталось неповрежденным. Процедура обмена доступна во всех отделениях банков страны, и в некоторых случаях может потребоваться исследование национальной валюты, осуществляемое Национальным банком бесплатно.
По информации НБУ, из обращения выведены следующие банкноты:
- Банкнота номиналом 200 гривен образца 2001 года
- Банкнота номиналом 100 гривен образца 1992 года
- Банкнота номиналом 50 гривен образца 1992 года
- Банкнота номиналом 20 гривен образца 2000 года
- Банкнота номиналом 20 гривен образца 1995 года
- Банкнота номиналом 20 гривен образца 1992 года
- Банкнота номиналом 10 гривен образца 2000 года.
- Банкнота номиналом 10 гривен образца 1994 года
- Банкнота номиналом 10 гривен образца 1992 года
- Банкнота номиналом 5 гривен образца 1992 года
- Банкнота номиналом 5 гривен образца 2001 года
- Банкнота номиналом 5 гривен образца 1997 года
- Банкнота номиналом 5 гривен образца 1994 года
- Банкнота номиналом 2 гривны образца 2001 года
- Банкнота номиналом 2 гривны образца 1995 года
- Банкнота номиналом 2 гривны образца 1992 года
Важно отметить, что за последние несколько лет банковское золото в Украине выросло в стоимости больше, чем доллар или биткоин. Так, если украинец приобрел унцию золота к началу полномасштабной войны в феврале 2022 года, то к январю 2024 это количество банковского металла подорожало бы на 24 884 гривен.
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