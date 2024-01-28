В Украине действует возможность обмена даже поврежденных банкнот, если сохранилось как минимум 55% их поверхности. Тем не менее часть купюр уже вывели из обращения, и срок их обмена истек. Об этом говорится в разъяснениях Нацбанка (НБУ).

Граждане Украины имеют право обменивать любые банкноты, если 55% от общей площади купюры осталось неповрежденным. Процедура обмена доступна во всех отделениях банков страны, и в некоторых случаях может потребоваться исследование национальной валюты, осуществляемое Национальным банком бесплатно.

По информации НБУ, из обращения выведены следующие банкноты:

Банкнота номиналом 200 гривен образца 2001 года

Банкнота номиналом 100 гривен образца 1992 года

Банкнота номиналом 50 гривен образца 1992 года

Банкнота номиналом 20 гривен образца 2000 года

Банкнота номиналом 20 гривен образца 1995 года

Банкнота номиналом 20 гривен образца 1992 года

Банкнота номиналом 10 гривен образца 2000 года.

Банкнота номиналом 10 гривен образца 1994 года

Банкнота номиналом 10 гривен образца 1992 года

Банкнота номиналом 5 гривен образца 1992 года

Банкнота номиналом 5 гривен образца 2001 года

Банкнота номиналом 5 гривен образца 1997 года

Банкнота номиналом 5 гривен образца 1994 года

Банкнота номиналом 2 гривны образца 2001 года

Банкнота номиналом 2 гривны образца 1995 года

Банкнота номиналом 2 гривны образца 1992 года

Важно отметить, что за последние несколько лет банковское золото в Украине выросло в стоимости больше, чем доллар или биткоин. Так, если украинец приобрел унцию золота к началу полномасштабной войны в феврале 2022 года, то к январю 2024 это количество банковского металла подорожало бы на 24 884 гривен.

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