Отримають прибавку в 1 тис. грн. не всі - це стосується "чистого" розміру пенсії без урахування надбавок за стаж, вік тощо.

В Україні в лютому буде визначено точний розмір індексації пенсій. Найбільше підвищення відбудеться з 1 березня, і його розмір залежатиме від середньої зарплати в країні за три роки та інфляції за минулий рік. Частина отримає прибавку до пенсій в 1 тис. грн.

Деталі індексації пенсій, включаючи прибавку в 1 тис. грн, будуть відомі тільки в лютому. Щодо орієнтовного розміру, уряд розглядає можливість підвищення пенсій на 13%, що стане найбільшим зростанням у наступному році. Наприклад, якщо розрахунковий розмір пенсії складає 4 тис. грн, після індексації він може збільшитися до 4,6 тис. грн.

Отримають прибавку в 1 тис. грн. ті, у кого пенсія перед індексацією становила близько 7692 грн. Це стосується "чистого" розміру пенсії без урахування надбавок за стаж, вік тощо.

Індексація не зачіпає малу кількість пенсіонерів, таких як ті, що вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, та ті, у кого є значні надбавки чи високі виплати. Наприклад, судді на пенсії із великими виплатами не потрапляють під індексацію.

Наступне підвищення пенсій очікується у квітні, особливо для тих, хто працює на заслуженому відпочинку та ті кого очікує зростання стажу. Також у квітні планується підвищення мінімальної зарплати, що призведе до збільшення гарантованого розміру пенсії для осіб віком понад 65 років і з виконаною нормою за стажем. З 1 лютого зміни в розмірах пенсій не передбачаються.

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