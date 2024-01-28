Получат прибавку в 1 тыс. грн. не все – это касается "чистого" размера пенсии без учета надбавок за стаж, возраст и т.д.

В Украине в феврале будет определен точный размер индексации пенсий. Наибольшее повышение произойдет с 1 марта и его размер будет зависеть от средней зарплаты в стране за три года и инфляции за прошлый год. Часть получит прибавку к пенсиям в 1 тыс. грн.

Детали индексации пенсий, включая прибавку в 1 тыс. грн, будут известны только в феврале. Относительно ориентировочного размера правительство рассматривает возможность повышения пенсий на 13%, что станет наибольшим ростом в следующем году. К примеру, если расчетный размер пенсии составляет 4 тыс. грн, после индексации он может увеличиться до 4,6 тыс. грн.

Получат прибавку в 1 тыс. грн. те, у кого пенсия перед индексацией составляла около 7692 грн. Это касается "чистого" размера пенсии без учета надбавок за стаж, возраст и т.д.

Индексация не затрагивает малое количество пенсионеров, таких как вышедшие на пенсию за последние три года, и те, у кого есть значительные надбавки или высокие выплаты. К примеру, судьи на пенсии с большими выплатами не попадают под индексацию.

Следующее повышение пенсий ожидается в апреле, особенно для тех, кто работает на заслуженном отдыхе и у кого есть рост стажа. Также в апреле планируется повышение минимальной зарплаты, что приведет к увеличению гарантированного размера пенсии для лиц старше 65 лет и с выполненной нормой по стажу. С 1 февраля изменения в размерах пенсий не предусматриваются.

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