Розклад Таро на одну карту на 29 січня, старанно працюйте заради своєї мрії.

Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут 29 січня, з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку ворожіння по одній карті Таро? Читай далі.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 29 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Туз Меч, перевернута.

Безліч змішаних сигналів може викликати плутанину, тому коли ви відчуваєте, що не отримуєте достатньо інформації, спробуйте відкласти ситуацію, поки не відчуєте себе більш впевнено.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Королева Меч.

Навіщо сперечатися з тим, кого, як ти знаєш, не слухатимуть?

Ви можете спробувати переконати людину дивитися на речі на вашу думку, але якщо ви знаєте, що це приведе тільки до ще більших розбратів і ні до чого не приведе, тоді яка в цьому вигода?

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута.

Найгірше позаду. Ви готові до більшого та кращого.

Це нормально – відчувати, що ви все ще знаходитесь у режимі виживання, але дайте собі трохи часу. Все починає ставати на свої місця, коли настає слушний момент.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сімка Жезлів.

Тиша та спокій — дві речі, які недооцінюють. Постарайтеся включати в свій розпорядок дня трохи більше за кожного з них, щоб розслабитися і знайти ясність.

Зосередитись складніше, коли навколо занадто багато шуму. Отже, відокремте себе від метушні дня і постарайтеся виділити невеликий момент для молитви та медитації.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Щодня навколо вас з'являються повідомлення, на які варто звернути увагу, але не кожне варте того, щоб слідувати їм.

Єдиний спосіб дізнатися, що підходить саме вам, це звернути пильну увагу на свій внутрішній голос.

Будьте готові піти проти норми, навіть якщо здається, що світ рухається у протилежному напрямку. Ваш дух – ваш провідник.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Десятка Жезлів.

Чудово мати в житті наставників та людей, які люблять та підтримують тебе.

Коли ви здається, що ви самотні, пам'ятайте, що хороший друг знаходиться на відстані одного телефонного дзвінка.

Не бійтеся звертатися і просити про підтримку, якої ви так прагнете.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Пентаклей.

Настав час творити і бачити світ через свою уяву. Що ви хочете втілити сьогодні?

Як ви могли б полегшити прийняття цього моменту в часі та прийняття того, яким ви уявляєте своє життя?

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута.

Ви так довго готувалися опинитись у цьому моменті. Тепер, коли це тут, не сприймайте це як належне.

Будьте готові увійти до свого життя з повним хвилюванням. А якщо воно не ідеальне? Що ідеально, то це ти.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута.

Важко зробити вибір. Так що зважте свої плюси та мінуси. Не бійтеся говорити «ні» речам, які не мають для вас сенсу.

Будьте повністю залучені та готові зіткнутися з людьми, яким може не подобатися ваше рішення, але які мають поважати його – подобається вам це чи ні.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Смерть у перевернутому положенні.

Кінець це також початок, з якого ви вступаєте в новий етап свого життя. Вас не стримують жодні попередні обмеження чи хибні переконання.

Майбутнє широко відкривається для вас. Ви отримуєте свіжий шанс на те, що потрібно вашому серцю і до чого волає ваша душа.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків.

Емоції можуть змусити деяких людей діяти так, як інакше вони б не надійшли. Іноді люди роблять речі, про які потім шкодуватимуть.

Можливо, саме ви бачите істину, тому що знаходитесь зовні і дивіться усередину себе. Отже, ви можете попередити їх, але якщо вони не слухають, відпустіть та дозвольте їм на власному досвіді дізнатися, як це насправді має бути.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Ієрофант.

Навіть якщо ви думаєте, що деякі речі застаріли та вимагають змін, світ, можливо, ще не готовий відмовитися від свого старого способу мислення.

Все, що ви можете зробити, це познайомити їх з новою ідеєю та зачекати.

Ви можете допомогти їм побачити, що життя це щось більше, ніж вони завжди знали, і ви можете прожити своє життя таким чином, щоб змоделювати це для них.

Джерело: yourtango .

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