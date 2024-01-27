Ваше читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку вже тут на 27 січня, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро? Читай далі.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 27 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Кубків.

Іноді почуття нудьги – це добре, бо воно спонукає народжувати нові ідеї.

Навіщо заповнювати час безглуздими заняттями лише для того, щоб не почуватися самотнім чи не відчувати, що у вашому житті чогось не вистачає?

Це добре, Овен, тому що це дає вам можливість створити і використовувати свою уяву для наступного розділу свого життя. Шлях широко відкритий

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов.

Кожному хочеться відчувати, що він "повернувся додому", і в цей момент Тельцю так легко зосередитися на тому, що вам потрібно чи чого ви хочете. Не пригнічуйте ці негативні думки токсичним позитивом.

Дозвольте собі відчути необхідність зробити речі кращими і наповнити свій простір красивими предметами, які викликають радість і радують ваше око.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Башта у перевернутому положенні.

Погані речі трапляються з хорошими і поганими людьми, Близнюки, і ви не завжди страждатимете від наслідків чужої поведінки.

На даний момент складно зібрати ці шматочки, щоби покращити своє життя після катастрофи. Але ви вже подолали найгірше.

Тепер ви переходите на інший бік і незабаром перетинаєте місце, де всі пошкодження залишилися позаду.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Сонце в перевернутому положенні.

Можливо, ви не хочете зараз зосереджуватись на позитивних результатах. Ви маєте повне право вирішити, що ви хочете оцінити важкі часи і зосередитися на тому, які почуття вони викликали у вас. Після важких часів підкрадаються гнів і лють, хоч би як приємно усвідомлювати, що все закінчилося.

Зрештою, Рак, лікування недосконале, і ви маєте право на весь спектр емоцій, які потрібно висловити, поки ви не будете готові відпустити їх.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Наближається вдалий час у вашому житті. Чи готові ви відчути природну красу, справжній зв'язок, змішаний із душевним теплом?

Романтика всюди довкола тебе, Леве, і коли ти зосереджуєшся на тому, щоб закохатися в кохання, ти можеш бачити красу у всьому.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Колісниця.

Ви перебуваєте в пригоді, і ця подорож підніме вас на великі висоти, але також кине виклик вашій рішучості триматися там, коли настають важкі часи.

Тобі судилося пережити цей момент часу, Діво, і що б не сталося далі, поки ти продовжуєш йти цим шляхом, ти виявиш, що кожен момент коштував твого часу.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей.

Деякий успіх може виявитися і без плану, але для того, щоб проект чи мета тривали довгостроково, ви захочете і повинні бути старанними та цілеспрямованими.

Звичайно, можливо, зараз ви натрапили на натхнення і досягли деяких успіхів, але ви не можете розраховувати, що це приведе вас до тих висот, яких ви сподіваєтеся досягти.

Як би незручно це звучало спочатку, Терези, уповільнення планування — одна з найкращих речей, які ви можете зробити, щоб поквапитися та насолодитися своїм майбутнім.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута.

Ви унікальні, і хоч би якими унікальними ви були, ваші цілі, мрії, надії та страхи залежать від вашої власної точки зору.

Не запозичуйте амбіції в когось іншого. Вони можуть порадити вам, що вам слід робити, але єдина людина, яка дійсно знає, що вам підходить, це ви самі.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Сімка Меч, перевернута.

Вам подобається думати про себе як про відкриту книгу, але чесність не ЗАВЖДИ — найкраща політика.

Іноді доводиться тримати деякі речі з собою. Ви не хочете оголювати свою душу тому, кого щойно зустріли. Цій людині необов'язково знати кожну деталь вашого життя до тих пір, поки для цього не буде слушного і відповідного моменту.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута.

Ви хочете конкретного результату, але це означає, що вам потрібно зробити певні речі, щоб досягти. Правда в тому, що ви не готові йти на такі жертви, то що ж це буде, Козеріг?

Ви повинні дійсно спитати себе, чи можете ви зробити те, що потрібно, не ставлячи під загрозу себе і не підриваючи все це.