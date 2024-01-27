Уявіть, що ви на перехресті двох важливих аспектів свого життя: фінансів та кухні.

Вам може бути цікаво, що спільного між цими двома, начебто, не пов'язаними один з одним речами.

Що ж, правда в тому, що ваша кухня відіграє важливішу роль у вашому фінансовому благополуччі, ніж ви думаєте.

У цьому блозі ми збираємося заглибитися у світ астрології, вивчаючи найпоширеніші предмети, які вам слід уникати тримати на кухні для кращого фінансового майбутнього.

Розбитий або сколотий посуд – символ нестабільності

Одним з найбільш упущених з уваги аспектів кухні є стан посуду. Посуд із тріщинами або сколами не тільки впливає на естетику вашої кухні, але й символізує нестабільність у вашому фінансовому житті. Вважається, що ці зіпсовані предмети завдають фінансових втрат і перешкоджають процвітанню. Отже, настав час розлучитися з ними і вкласти гроші в новий, неушкоджений посуд.

2. Порожні банки та контейнери – зовемо фінансову порожнечу

Наявність порожніх банок, контейнерів або навіть порожніх пакетів з-під продуктів на вашій кухні – це все одно, що залучити фінансову порожнечу до вашого життя. Відповідно до астрології, це означає брак достатку. Тримайте свою кухню добре укомплектованою всім необхідним, щоб підтримувати відчуття достатку та достатку у вашому житті.

3. Непридатна побутова техніка – перешкода шляху до процвітання

Стара чи недофункціональна кухонна техніка займає цінний простір і з астрологічної погляду символізує перешкоду шляху до процвітання. Настав час попрощатися з тією технікою, якою ви більше не користуєтесь або відремонтувати. Це створить місце для нової енергії та можливостей, які увійдуть у ваше життя.

4. Несвіжі або прострочені продукти харчування – застій у фінансах

Вкрай важливо регулярно перевіряти терміни придатності продуктів на вашій кухні. Несвіжі або прострочені продукти можуть призвести до застою у фінансах. Це означає триматися за речі, які вам більше не служать. Наведіть порядок у своїй коморі, і ви виявите, що ваші фінанси почнуть текти гладкіше.

5. Захаращена та брудна кухня – заважає процвітанню

Захаращена та брудна кухня – це розсадник негативної енергії, яка може блокувати процвітання та фінансове зростання. Підтримка вашої кухні в чистоті, порядку та відсутності безладу є фундаментальним принципом як астрології, так і васту. Це дозволяє вільно протікати позитивну енергію, відкриваючи шлях до фінансового благополуччя.

Глава 6. Небажані гаджети та дрібниці: додатковий фінансовий тягар

Імпульсивні покупки кухонних гаджетів і дрібниць часто обертаються фінансовим тягарем. Якщо на вашій кухні є предмети, якими ви рідко користуєтеся, саме час їх позбутися. Ви не тільки наведете лад на кухні, але й полегшите навантаження на свої фінанси.

7. Зламаний годинник – ознака фінансових проблем, пов'язаних з часом

В астрології зламаний або несправний годинник позначають фінансові проблеми, пов'язані з часом. Годинник, який працює неправильно, може призвести до прокрастинації, що, у свою чергу, впливає на ваше фінансове зростання. Замініть або відремонтуйте ці пристрої для вимірювання часу, щоб забезпечити плавність ходу.

8. Гострі предмети не на своєму місці – причина фінансової нестабільності

Гострі предмети, такі як ножі, ножиці та інше приладдя, слід зберігати у відведених для цього місцях. Вважається, що якщо їх залишити не на своєму місці, це призведе до фінансової нестабільності. Забезпечте безпечне зберігання цих інструментів, щоб запобігти фінансовим коливанням.

Джерело: astrotalk .

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