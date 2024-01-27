Представьте, что вы находитесь на перекрестке двух важных аспектов своей жизни: финансов и кухни.

Вам может быть интересно, что общего между этими двумя, казалось бы, не связанными друг с другом вещами.

Что ж, правда в том, что ваша кухня играет более важную роль в вашем финансовом благополучии, чем вы думаете.

В этом блоге мы собираемся углубиться в мир астрологии, изучая распространенные предметы, которые вам следует избегать держать на кухне для лучшего финансового будущего.

Разбитая или сколотая посуда – символ нестабильности

Одним из наиболее упускаемых из виду аспектов кухни является состояние посуды. Посуда с трещинами или сколами не только влияет на эстетику вашей кухни, но и символизирует нестабильность в вашей финансовой жизни. Считается, что эти испорченные предметы приносят финансовые потери и препятствуют процветанию. Итак, пришло время расстаться с ними и вложить деньги в новую, неповрежденную посуду.

2. Пустые банки и контейнеры – зовём финансовую пустоту

Наличие пустых банок, контейнеров или даже пустых пакетов из-под продуктов на вашей кухне — это все равно, что привлечь финансовую пустоту в вашу жизнь. Согласно астрологии, это означает недостаток изобилия. Держите свою кухню хорошо укомплектованной всем необходимым, чтобы поддерживать ощущение изобилия и изобилия в вашей жизни.

3. Непригодная бытовая техника – препятствие на пути к процветанию

Старая или нефункциональная кухонная техника занимает ценное пространство и с астрологической точки зрения символизирует помеху на пути к процветанию. Пришло время попрощаться с той техникой, которой вы больше не пользуетесь или не можете отремонтировать. Это создаст место для новой энергии и возможностей, которые войдут в вашу жизнь.

4. Несвежие или просроченные продукты питания – застой в финансах

Крайне важно регулярно проверять сроки годности продуктов на вашей кухне. Несвежие или просроченные продукты могут привести к застою в ваших финансах. Это означает держаться за вещи, которые больше вам не служат. Наведите порядок в своей кладовой, и вы обнаружите, что ваши финансы начнут течь более гладко.

5. Захламленная и грязная кухня – мешает процветанию

Захламленная и грязная кухня – это рассадник негативной энергии, которая может блокировать процветание и финансовый рост. Поддержание вашей кухни в чистоте, порядке и отсутствии беспорядка является фундаментальным принципом как астрологии, так и васту. Это позволяет свободно течь положительной энергии, открывая путь к финансовому благополучию.

Глава 6. Нежелательные гаджеты и вещицы: дополнительное финансовое бремя

Импульсивные покупки кухонных гаджетов и вещиц зачастую оборачиваются финансовым бременем. Если на вашей кухне есть предметы, которыми вы редко пользуетесь, самое время от них избавиться. Вы не только наведете порядок на кухне, но и облегчите нагрузку на свои финансы.

7. Сломанные часы – признак финансовых проблем, связанных со временем

В астрологии сломанные или неисправные часы обозначают финансовые проблемы, связанные со временем. Часы, которые работают неправильно, могут привести к прокрастинации, что, в свою очередь, влияет на ваш финансовый рост. Замените или отремонтируйте эти устройства для измерения времени, чтобы обеспечить плавность хода.

8. Острые предметы не на своем месте – причина финансовой нестабильности

Острые предметы, такие как ножи, ножницы и другие принадлежности, следует хранить в отведенных для этого местах. Считается, что если их оставить не на своем месте, это приведет к финансовой нестабильности. Обеспечьте безопасное хранение этих инструментов, чтобы предотвратить финансовые колебания.

Источник: astrotalk.

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