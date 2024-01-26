Національний банк України випустив пам'ятну медаль-монету, присвячену 110-річчю Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Дизайнеркою медалі-монети є Тетяна Балута, а скульптором - Володимир Дем’яненко. Тираж медалі обмежений до 20 000 штук.

На аверсі монетки відображено композицію з лабораторними приладами та стилізованим атомом, який символізує взаємопов'язаність експертних досліджень. Також вказані принципи роботи інституту: законність, незалежність, об'єктивність та повнота дослідження. На реверсі розміщено логотип та назву установи.

Пам'ятну монетку можна придбати з 25 січня 2024 року через інтернет-магазин Національного банку України, а також у банках-дистриб'юторах.

Варто відзначити, що історія Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз налічує 110 років. Інститут, який був створений в 1914 році, працював до вересня 1941 року, коли його будівлю пошкодила авіабомба.

Після звільнення Одеси від окупантів у квітні 1944 року лабораторія відновила свою діяльність. У січні 1995 року вона перетворилася на Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз, який використовує передові технології та методики у галузі криміналістики.

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