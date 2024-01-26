Национальный банк Украины выпустил памятную медаль-монету, посвященную 110-летию Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Дизайнер медали-монетки является Татьяна Балута, а скульптором - Владимир Демьяненко. Тираж медали ограничен до 20 000 штук.

На аверсе монетки отражена композиция с лабораторными приборами и стилизованным атомом, символизирующая взаимосвязанность экспертных исследований. Также указаны принципы работы института: законность, независимость, объективность и полнота исследования. На реверсе размещен логотип и название учреждения.

Памятную монетку можно приобрести с 25 января 2024 через интернет-магазин Национального банка Украины, а также в банках-дистрибьюторах.

Следует отметить, что история Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз насчитывает 110 лет. Институт, созданный в 1914 году, работал до сентября 1941 года, когда его здание повредила авиабомба.

После освобождения Одессы от оккупантов в апреле 1944 лаборатория возобновила свою деятельность. В январе 1995 г. она превратилась в Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, использующий передовые технологии и методики в области криминалистики.

Последние новости Украины:

Напомним, НБУ изменит кредитные правила.

Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.

Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.