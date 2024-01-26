Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже доступне на 26 січня, з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро? Читай далі.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Паж Кубків, перевернута.

Візьміть речі за чисту монету, Овен.

При отриманні карти Таро Паж Кубків повідомлення може бути отримане, але це буде несвоєчасна, або стара інформація, яка вже не є точною або її необхідно знати.

Коли ви відчуваєте, що щось вимагає роз'яснень, перевіряйте факти та практикуйте це цього тижня.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов, перевернута.

Життя не завжди гладке, Телець. Отже, коли ви зіткнетеся з декількома перешкодами, ямами чи нерівностями на дорозі, пам'ятайте, що це нормально для курсу, на якому ви зараз перебуваєте.

До кінця тижня ви побачите, що все владнається само собою, і всі незавершені справи будуть вирішені при необхідності.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Вважайте себе щасливим і благословенним, Близнюки. Те, чого ви не очікували, приведе вас знизу нагору у вашій грі.

Ви можете отримати премію, підвищення або сказати, що авторитетні особи бачать вас у позитивному світлі. Що б не сталося, все буде гаразд!

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею, перевернута.

Не все, що ти хочеш, мабуть, Раку. Отже, якщо цього тижня вас спіткає розчарування, це не означає, що ви не зробили все можливе або зірки склалися не на вашу користь.

Побачити гарне у біді. Ця невдача може полягати в тому, що ваше життя рухається в новому напрямку, і вам не судилося мати це ні тоді, ні зараз.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута.

Настав час залишити старі надії, мрії та бачення минулого. Ви переросли деякі речі, які вам хотілося б зробити. Ви не досягнете тих виробів або тих виробів, які запланували.

Можливо, вам не знадобляться предмети, які ви зібрали багато років тому, але все ще думали, що зрештою ви їх виконаєте.

Настав час просто зібрати їх та подарувати. Хтось інший це оцінить і вам сподобається очищати те, що вам більше не служить.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей.

Чи варто бути дріб'язковою, Діво? Ви знаєте, що люди натискають кнопки з причин, які неможливо зрозуміти.

Так що не трапляйтеся в цю пастку, яка намагається заманити вас у проблему, яка вам не потрібна.

Ви кращі за це, і ви бачили, як це відбувалося раніше. Нехай ця людина знайде когось ще для спарингу, якщо це не ви.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перевернута.

Творча енергія починає згасати і зараз може бути важко почати щось нове. Отже, вам доведеться замовкнути та сказати, що ви не готові.

Іншим може бути важко це чути, а вам ще важче говорити, але Терези, деякі речі повинні бути зроблені заради вас, а також заради чесності.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута.

Дорослі так складно, і навіть якщо ви волієте накинути ковдру на голову і зателефонувати з роботи або скасувати прихід на день, прийшов ваш час бути відповідальним.

Пізніше ви зможете розважитись або передати справи комусь іншому. На даний момент поява Скорпіона — це потужне послання світу про те, що незважаючи ні на що, ти сильний і тут, щоб бути тим, ким тобі призначено бути.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Дурень

Отже, ви кудись поквапилися, і всі кажуть вам, щоб ви пригальмували. Так, можливо, ви зараз трохи забігаєте вперед, але це ваш шлях.

У вас є впертий бік, який проявляється багато в чому. Ви можете помилятися, Стрілець, але знову ж таки, ви можете знову і знову доводити, що все не праві, як і раніше. Єдиний спосіб дізнатися про це — спробувати.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Лицар Меч, перевернута.

Мовчання – це позиція влади. Коли ти знаєш, що все скінчено, тобі більше нічого не треба говорити.

Просто відійдіть та дозвольте своїм діям говорити самі за себе. Зрештою, навіть сама сумнівна людина зрозуміє, що ви зробили те, що мали зробити, тому що хотіли.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

Ви знаходитесь на роздоріжжі, де можете почати проект і досягти успіху самостійно. Які інструменти вам потрібні?

Де ви візьмете ресурси? Водолію, запиши всі свої питання, і коли почнеш, роби це, маючи план.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Закохані у перевернутому положенні.

Розставання та закоханість — дві сторони однієї медалі. Коли вам потрібно попрощатися з людиною, яку ви колись любили, це може бути тривожно.

Але ви також передаєте привіт серцю, яке призначене для вас. І навіть якщо ти зараз цього не відчуваєш, Риби, це теж минеться.

Джерело: yourtango .

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