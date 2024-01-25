До 2028 року для виходу на пенсію віком 60 років знадобиться не менше 35 років страхового стажу.

Згідно з останніми змінами у пенсійному законодавстві України, вимоги до страхового стажу для отримання пенсії поступово збільшуються кожен рік. У 2024 році необхідний стаж для отримання пенсії буде вищим, ніж у 2023 році. Про це попередили у ПФУ.

Мінімальний необхідний стаж для виходу на пенсію в Україні становить 15 років. У випадку, якщо особа не відповідає вимогам стажу, вона матиме можливість вийти на пенсію лише після досягнення 65 років.

Для отримання пенсії у 2024 році необхідно мати:

31 рік страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років;

21 рік страхового стажу для виходу на пенсію у віці 63 роки;

15 років страхового стажу для виходу на пенсію у віці 65 років.

Зазначені зміни виникли в результаті пенсійної реформи, яка була запущена у 2017 році. Ця реформа передбачала щорічне збільшення вимог до страхового стажу на 12 місяців. Таким чином, до 2028 року для виходу на пенсію у віці 60 років буде необхідно мати щонайменше 35 років страхового стажу.

Громадяни України, яким не вистачає стажу, можуть докупити його, скориставшись системою добровільного пенсійного страхування та сплачуючи страхові внески за себе чи інших осіб.

Для цього необхідно зареєструватися в Державному реєстрі та відсутності пенсійного статусу, а мінімальний внесок складатиме 22% від мінімальної зарплати. Процедура "докупівлі" стажу передбачає укладення договору з Пенсійним фондом України.

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