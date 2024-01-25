До 2028 года для выхода на пенсию в возрасте 60 лет потребуется не менее 35 лет страхового стажа.

Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве Украины требования к страховому стажу для получения пенсии постепенно увеличиваются каждый год. В 2024 году необходимый стаж для получения пенсии будет выше, чем в 2023 году. Об этом предупредили в ПФУ.

Минимальный необходимый стаж для ухода на пенсию в Украине составляет 15 лет. В случае, если лицо не отвечает требованиям стажа, он сможет выйти на пенсию только после достижения 65 лет.

Для получения пенсии в 2024 году необходимо иметь:

31 год страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет;

21 год страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 63 лет;

15 лет страхового стажа для ухода на пенсию в возрасте 65 лет.

Указанные изменения возникли в результате пенсионной реформы, запущенной в 2017 году. Эта реформа предусматривала ежегодное увеличение требований к страховому стажу на 12 месяцев. Таким образом, до 2028 года для выхода на пенсию в возрасте 60 лет потребуется не менее 35 лет страхового стажа.

Граждане Украины, которым не хватает стажа, могут докупить его, воспользовавшись системой добровольного пенсионного страхования и уплачивая страховые взносы за себя или других лиц.

Для этого необходимо зарегистрироваться в Государственном реестре и отсутствии пенсионного статуса, а минимальный взнос составит 22% минимальной зарплаты. Процедура "докупки" стажа предполагает заключение договора с Пенсионным фондом Украины.

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