НБУ деякий час не застосовуватиме засоби впливу за порушення строків, але в липні нові норми буде введено.

З 1 липня 2024 року банки та інші фінансові установи будуть здавати звіти до Національного банку України (НБУ), повідомляючи регулятор про проведення активних операцій з кредитними боржниками. Які ще зміни очікують українців, повідомили у прес-службі НБУ.

Це введення заходу призначене для реалізації нагляду за фінансовим ринком та оцінки ефективності управління кредитним сектором. Звітувати перед НБУ мають банки України, фінансові компанії, що мають право надавати різноманітні фінансові послуги (надання коштів та банківських металів у кредит, гарантії, факторинг, фінансовий лізинг), а також кредитні спілки.

Йдеться про активні операції боржника, якщо сума його боргу перевищує 50 тисяч гривень або еквівалентну суму у валюті. Звітність з цього питання повинна подаватися, поки боржник не повністю погасить свій борг.

Регулятор має законне право вимагати подання звітності щодо активних операцій від різних фінансових установ відповідно до такого графіку:

Починаючи з 1 липня 2024 року - надавати інформацію про операції за видами фінансових послуг, визначеними в пунктах 2, 4—6 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги, а також надавати інформацію щодо боржників і осіб, пов'язаних із боржниками й такими операціями; Починаючи з 1 жовтня 2024 року - представляти інформацію в повному обсязі.

Для забезпечення плавного переходу учасників фінансового ринку до виконання нових вимог, Національний банк України (НБУ) протягом певного часу не буде застосовувати заходи впливу за порушення встановлених строків.

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