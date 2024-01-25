НБУ некоторое время не будет применять средства влияния за нарушение сроков, но в июле новые нормы будут введены.

С 1 июля 2024 г. банки и другие финансовые учреждения будут сдавать отчеты в Национальный банк Украины (НБУ), сообщая регулятор о проведении активных операций с кредитными должниками. Какие еще изменения ожидают украинцев, сообщили в пресс-службе НБУ.

Это введенное мероприятие предназначено для реализации надзора за финансовым рынком и оценки эффективности управления кредитным сектором. Отчитываться перед НБУ должны банки Украины, финансовые компании, имеющие право предоставлять различные финансовые услуги (предоставление средств и банковских металлов в кредит, гарантии, факторинг, финансовый лизинг), а также кредитные союзы.

Речь идет об активных операциях должника, если сумма его долга превышает 50 тысяч гривен или эквивалентную сумму в валюте. Отчетность по этому вопросу должна подаваться, пока должник не полностью погасит свой долг.

Регулятор имеет законное право требовать представления отчетности по активным операциям от различных финансовых учреждений в соответствии с таким графиком:

Начиная с 1 июля 2024 года - предоставлять информацию об операциях по видам финансовых услуг, определенным в пунктах 2, 4-6 части первой статьи 4 Закона о финансовых услугах, а также предоставлять информацию о должниках и лицах, связанных с должниками и такими операциями ; Начиная с 1 октября 2024 года – представлять информацию в полном объеме.

Для обеспечения плавного перехода участников финансового рынка к выполнению новых требований Национальный банк Украины (НБУ) в течение определенного времени не будет применять меры воздействия за нарушение установленных сроков.

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