Українці можуть отримати значні кошти, реалізовуючи колекціонерам старі 25-копійкові монети, проте не всі з них є об'єктом оцінки. Деякі варіанти мають особливу цінність та можуть здатися за тисячі гривень. Детальніше про цінні монети повідомили фахівці порталу "Монети-ягідки".

Наприклад, за різновид 5.1Даг 1992 року фахівці порталу "Монети-ягідки" вказують на можливість продажу за 5000-7000 гривень. Ця монета характеризується особливостями, такими як округлий і товстий середній зуб тризуба, зв'язаний зуб Ї з буквою Н та трикутне гроно №2.

Ще однією цікавою позицією є різновид 4БАМ 25 копійок 1992 року, який можна продати за 3300-5000 гривень. Відомий як "Англійський чекан", цей варіант вирізняється опуклим щитом та вдавленим тризубом на реверсі через помилку у виготовленні пуансонів для карбування.

Монету різновиду 1ЕАм 25 копійок 2003 року можна продати за приблизно 2000 гривень. Цей рідкісний варіант був створений для річного набору Національного банку України, але через невипуск набору монет потрапив в обіг.

Відзначимо, що більшість таких монет, які знаходять своє місце на аукціонах, були виявлені в гаманцях або скарбничках.

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Нагадаємо, українські 25 копійок продають за чималу суму - що у них особливого і як вони виглядають.

Як повідомляла Politeka, за 5 копійок можна отримати більше 4 тис гривень, фото монети.

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