Украинцы могут получить значительные средства, реализуя коллекционерам старые 25-копеечные монеты, однако не все из них являются объектом оценки. Некоторые варианты имеют особую ценность и могут сдаться за тысячи гривен. Детальнее о ценных монетах сообщили специалисты портала "Монеты-ягодки".

Например, за разновидность 5.1Даг 1992 специалисты портала "Монеты-ягодки" указывают на возможность продажи за 5000-7000 гривен. Эта монета характеризуется особенностями, такими как округлый и толстый средний зуб трезубца, связанный зуб с буквой Н и треугольная гроздь №2.

Еще одной интересной позицией является разновидность 4БАМ 25 копеек 1992 года, которую можно продать за 3300-5000 гривен. Известный как "Английский чекан", этот вариант отличается выпуклым щитом и вдавленным трезубцем на реверсе из-за ошибки в изготовлении пуансонов для чеканки.

Монету разновидности 1ЕАм 25 копеек 2003 года можно продать примерно за 2000 гривен. Этот редкий вариант был создан для годового набора Национального банка Украины, но из-за невыпуска набора монет попал в обращение.

Отметим, что большинство таких монет, находящих свое место на аукционах, было обнаружено в кошельках или копилках.

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Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму - что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.