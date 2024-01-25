Згідно з документами, ця виплата надається особі протягом всього періоду її непрацездатності та довічно тим, хто досяг пенсійного віку.

Певна категорія осіб в Україні має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, включаючи чоловіка або дружину, батьків та дітей. Розмір пенсії за втратою годувальника становить 50% від пенсії померлого і виплачується всім членам родини, які перебували на утриманні померлого і виявилися непрацездатними.

Це передбачено законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з документами, ця виплата надається особі протягом всього періоду її непрацездатності та довічно тим, хто досяг пенсійного віку.

Особи, які можуть вважатися непрацездатними членами сім'ї, включають чоловіка або дружину, батьків у віці 65 років чи з інвалідністю, дітей до 18 років або старших з інвалідністю з дитинства, а також осіб, які надають догляд за дітьми померлого до 8 років.

Для військовослужбовців розмір пенсії за втратою годувальника встановлено у межах від 30% до 70% від грошового забезпечення померлого, але не менше двох прожиткових мінімумів, що становить 4722 гривень.

Також важливо враховувати, що члени сім'ї, які перебувають на утриманні годувальника, можуть включати чоловіка або дружину, батьків, дітей до 18 років або старших з інвалідністю, а також пасинків, падчерок, які не отримують аліментів від батьків, та осіб, які доглядають за дітьми померлого до 8 років.

Останні новини України:

Нагадаємо, у будь-якому разі в українців можуть забрати частину пенсійних виплат.

Як писала Politeka, за яких умов українці можуть вийти на пенсію у 50 років.

Також Politeka повідомляла, які зміни підготовлені для населення через запровадження накопичувальної пенсії.