Согласно документам, эта выплата предоставляется лицу в течение всего периода его нетрудоспособности и пожизненно достигшим пенсионного возраста.

Определенная категория лиц в Украине имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца, включая супруга, родителей и детей. Размер пенсии по потере кормильца составляет 50% от пенсии умершего и выплачивается всем членам семьи, которые находились на содержании умершего и оказались нетрудоспособными.

Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно документам, эта выплата предоставляется лицу в течение всего периода его нетрудоспособности и пожизненно достигшим пенсионного возраста.

Лица, которые могут считаться нетрудоспособными членами семьи, включают супруга, родителей в возрасте 65 лет или с инвалидностью, детей до 18 лет или старше с инвалидностью с детства, а также лиц, предоставляющих уход за детьми умершего до 8 лет.

Для военнослужащих размер пенсии по потере кормильца установлен в пределах от 30% до 70% от денежного довольствия умершего, но не менее двух прожиточных минимумов, что составляет 4722 гривен.

Также важно учитывать, что члены семьи, находящиеся на содержании кормильца, могут включать супруга, родителей, детей до 18 лет или старше с инвалидностью, а также пасынков, падчериц, не получающих алиментов от родителей, и лиц, которые ухаживают за детьми умершего до 8 лет.

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