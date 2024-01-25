Відповідно, клієнт "ПриватБанк" закинув гроші на кредитку, як це передбачалось договором, де вони і лежать, а забрати їх звідти буде кошувати купу комісій.

Останнім часом клієнти висловлюють свої зауваження щодо співпраці з "ПриватБанком" з різних причин. Цього разу клієнт "ПриватБанк" поділився на сайті Мінфін, що у банку без попередження змінили умови кредиту "оплата частинами", і тепер вимагають купу комісії. В "ПриватБанк" відреагували на скаргу клієнта та розкрили декілька важливих нюансів, щодо умови кредиту "оплата частинами".

Клієнт "ПриватБанк" розкрив, що взяв товар по програмі "оплата частинами". В грудні прострочив оплату на 1 день — замість 22 грудня закинув гроші на кредитку 23 грудня. В січні вн завчасно вніс необхідну суму, а саме 18-ого січня при плановій даті — 22-ого січня.

У "ПриватБанк" платіж не списали. Кредит винесли на просрочку, хоча гроші чоловік вніс завчасно. Про зміну умов кредиту його ніхто не повідомляв, ні в грудні, ні в січні.

Відповідно, клієнт "ПриватБанк" закинув гроші на кредитку, як це передбачалось договором, де вони і лежать, а забрати їх звідти буде кошувати купу комісій. Та ще й у "ПриватБанк" знімають додаткові відсотки за "прострочку", хоча чоловік вніс платіж завчасно.

У "ПриватБанк" відповіли, що кредит за договором "Оплати частинами", за яким не відбулось списання повної суми регулярного платежу, на наступний день після дати такого платежу, вважається простроченим.

При наявності простроченої заборгованості, умови договору за послугою "Оплата частинами" змінюються та формується новий рахунок для внесення коштів. Для погашення кредиту (договору) "ПриватБанк" надалі кошти потрібно вносити за графіком (до дати списання планового платежу) на новий рахунок, який ви можете побачити в Приват24, в меню: Кредити — Оплата частинами — Договори — Обрати необхідний договір — Реквізити.

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