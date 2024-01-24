Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 24 січня.

Зірки сьогодні на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використати свої таланти та навички.

Сонце знаходиться в потойбічному Водолії, а Місяць кілька днів проведе у знаку зодіаку Риби. Нумерологія цього дня – 5, Шукач Свободи.

Нам надано можливість і шанс поєднатися зі своєю більш м'якою стороною та поділитися цією частиною себе з іншими.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 24 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Життя рухається швидко, Овен, і може здатися, що ти йдеш проти часу. Зробіть глибокий вдих і розслабтеся. Дивно, як все виходить, коли ти дозволяєш цьому трапитися. Просто робіть все можливе, використовуючи те, що у вас є зараз.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Путівник.

Використовуйте свою внутрішню силу, Телець. Ви мудрі, але через цей шум навколо вас може бути важко прислухатися до свого внутрішнього голосу. Обов'язково знайдіть трохи тиші та спокою на початку дня, щоб ви могли зібратися з думками та спланувати успіх.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Настав час дати відпочинок цьому допитливому розуму, Близнюки, і дозволити вашому серцю зробити важку роботу цього тижня. Ви можете думати, планувати та розробляти стратегію всього, але не варто недооцінювати силу своєї інтуїції. Він може відчувати те, що упускає з уваги ваше гостре око.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч.

Невже всі не можуть ужитися? Нелегко бути миротворцем, коли решта в поганому настрої. Ви не можете вирішити світових проблем, але один із способів уникнути негативних наслідків світу — зосередитися на собі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов.

Плануйте успіх чи невдачу; вибір за тобою, Лев. Сьогодні мати список – це те, що вам потрібно. Не тримайте усі справи в голові. Ви можете пропустити щось важливе. Обов'язково запишіть їх.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Диявол

Спокуса всюди, Діва, і хоча роздрібна терапія і ваш візок на Amazon звуть вас на ім'я, чиніть опір.

Натомість створіть список бажань і не забудьте поділитися ним зі своїми друзями чи близькими людьми, щоб вони знали, чого ви хочете (чи потребуєте) у День святого Валентина.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Імператриця.

Ви той друг, на якого люди люблять спертися у важкі часи. Сьогодні зверніться до тих друзів, які випали з поля зору та замовкли. Вони будуть вдячні за почуте від вас.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Король Мечів.

Ніколи не недооцінюйте силу позитивного мислення. Немає нічого поганого в тому, щоби вирішити бути щасливим, незалежно від того, що принесе цей день.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Навіть найменший акт щедрості робить світ кращим. Ви можете відчувати, що у вас немає часу, енергії або ресурсів, але завжди є щось, що ви можете надати цінність. Навіть якщо ви опублікуєте свою думку в Інтернеті, ви можете вплинути на одного. Ваші слова можуть бути всім, що потрібно сьогодні.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Кубків.

Зменшіть стрес і занепокоєння, поринувши в мистецтво та літературу. Коли ви востаннє читали гарну книгу чи відвідували місцевий музей? Можливо, відновіть свій читацький квиток або купіть квитки, щоб побачити виставку у ці вихідні.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Лицар Пентаклей.

Ваш щоденний вибір призведе до великих здобутків у житті. Навіть найменша можливість зробити все можливе на роботі або в особистих справах допомагає успіху та можливостям розвиватися на вашу користь.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Не переживайте по дрібницях. Те, що люди говорять і роблять, може легко діяти на нерви, але ви можете відсторонитися. Нехай інші навчаються на своїх помилках. Живіть своїм прикладом, і, сподіваюся, вони зрозуміють це, коли побачать, що ви процвітаєте і щасливі.

Джерело: yourtango .

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