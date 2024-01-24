Надбавка до пенсії розраховується відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб".

У 2024 році певні категорії пенсіонерів в Україні можуть отримати щомісячну доплату до пенсій в розмірі 944 гривень. Серед осіб, які можуть претендувати на ці кошти, – пенсіонери, які досягли або перевищили 80 років. Але є й інші категорії пенсіонерів, що можуть отримати цю доплату до пенсій.

Така норма діє відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб".

Серед критеріїв для отримання доплати до пенсій вказано:

Вік 80 років і більше.

Самостійне проживання.

Потреба в постійному сторонньому догляді за станом здоров’я.

Отримання пенсії за віком.

Громадяни, яким виплачується пенсія за іншими підставами, таким як інвалідність, не мають права на цю доплату. Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена медичними висновками та документами.

Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зрос до 2361 гривень, що означає збільшення розміру доплати до пенсії до 944,4 гривень.

Планується індексація пенсій на 13% з 1 березня 2024 року. Треба відзначити, що фактичний розмір збільшення пенсії буде індивідуальним для кожного громадянина. Загалом соціальні видатки держбюджету в 2024 році складуть 470 мільярдів гривень.

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