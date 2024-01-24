В 2024 году некоторые категории пенсионеров в Украине могут получить ежемесячную доплату к пенсиям в размере 944 гривен. Среди лиц, которые могут претендовать на эти средства – пенсионеры, достигшие или превысившие 80 лет. Но есть и другие категории пенсионеров, которые могут получить эту доплату к пенсиям.
Такая норма действует в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц".
Среди критериев для получения доплаты к пенсиям указано:
- Возраст 80 лет и старше.
- Самостоятельное жительство.
- Потребность в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья.
- Получение пенсии по возрасту.
Граждане, которым выплачивается пенсия по другим основаниям, таким как инвалидность, не имеют права на эту доплату. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена медицинскими выводами и документами.
Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 прожиточный минимум вырос до 2361 гривен, что означает увеличение размера доплаты к пенсии до 944,4 гривен.
Планируется индексация пенсий на 13% с 1 марта 2024г. Следует отметить, что фактический размер увеличения пенсии будет индивидуальным для каждого гражданина. Социальные расходы госбюджета в 2024 году составят 470 миллиардов гривен.
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