Надбавка к пенсии рассчитывается в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц".

В 2024 году некоторые категории пенсионеров в Украине могут получить ежемесячную доплату к пенсиям в размере 944 гривен. Среди лиц, которые могут претендовать на эти средства – пенсионеры, достигшие или превысившие 80 лет. Но есть и другие категории пенсионеров, которые могут получить эту доплату к пенсиям.

Такая норма действует в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц".

Среди критериев для получения доплаты к пенсиям указано:

Возраст 80 лет и старше.

Самостоятельное жительство.

Потребность в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья.

Получение пенсии по возрасту.

Граждане, которым выплачивается пенсия по другим основаниям, таким как инвалидность, не имеют права на эту доплату. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена медицинскими выводами и документами.

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 прожиточный минимум вырос до 2361 гривен, что означает увеличение размера доплаты к пенсии до 944,4 гривен.

Планируется индексация пенсий на 13% с 1 марта 2024г. Следует отметить, что фактический размер увеличения пенсии будет индивидуальным для каждого гражданина. Социальные расходы госбюджета в 2024 году составят 470 миллиардов гривен.

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