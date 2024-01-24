Людині, яка має право на різні види пенсій одночасно, призначається лише одна з них на її вибір.

Пенсійний фонд України нагадує про основні положення пенсійного законодавства, які можуть бути корисними для вас чи ваших близьких. Людині, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за її вибором. Про це детально повідомили у прес-службі ПФУ.

У системі пенсійного забезпечення України існують наступні види пенсій: пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія у зв’язку з втратою годувальника та пенсія за вислугу років.

Пенсія за віком: Призначається особі за наявності необхідного страхового стажу (від 15 до 31 року) після досягнення встановленого законом віку (60, 63 або 65 років).

Пенсія по інвалідності: Призначається у разі настання інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності та строк її встановлення визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: Призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від факту перебування на утриманні.

Пенсія за вислугу років: Призначається окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності.

Людині, яка має право на різні види пенсій одночасно, призначається лише одна з них на її вибір.

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