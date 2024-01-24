Человеку, имеющему право на различные виды пенсий одновременно, назначается только одна из них по его выбору.

Пенсионный фонд Украины напоминает об основных положениях пенсионного законодательства, которые могут быть полезны для вас или ваших близких. Человеку, который имеет одновременно право на разные виды пенсии, назначается один из этих видов пенсии по его выбору. Об этом подробно сообщили в пресс-службе ПФУ.

В системе пенсионного обеспечения Украины существуют следующие виды пенсий: пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца и пенсия за выслугу лет.

Пенсия по возрасту : Назначается лицу при наличии необходимого страхового стажа (от 15 до 31 года) по достижении установленного законом возраста (60, 63 или 65 лет).

Пенсия по инвалидности : Назначается в случае наступления инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности и сроки ее установления определяются органом медико-социальной экспертизы.

Пенсия по случаю потери кормильца : Назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании. Детям пенсия по случаю потери кормильца назначается независимо от факта пребывания на иждивении.

Пенсия за выслугу лет : Назначается отдельным категориям граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности.

Человеку, имеющему право на различные виды пенсий одновременно, назначается только одна из них по его выбору.

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