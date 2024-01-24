Клієнт "ПриватБанк" розповів, що банк закрив його рахунки без пояснень та припинив обслуговування, а виписку з рахунку не дає.

Останнім часом клієнти висловлюють свої зауваження щодо співпраці з "ПриватБанком" з різних причин. Цього разу клієнт "ПриватБанк" розповів на сайті Мінфін, що банк не видає йому виписку за банківським рахунком. В "ПриватБанк" відповіли на скаргу клієнта та розкрили декілька важливих нюансів, щодо виписки з рахунку.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що банк закрив його рахунки бех пояснень та припинив обслуговування. Він кілька разів звертався до банку з письмовими заявами та просив надати виписки з закритого рахунку ФОП. Це потрібно було клієнту "ПриватБанк" для подання декларації з прибутку та для проходження процедури фінансового моніторингу в іншому банку (який триває з 29 грудня).

Клієнт "ПриватБанк" відмітив, що з 2 січня не може отримати виписку, а працівники банку не спішать йому допомогати. Інший банк досі чекає виписку, але вже попереджає про блокування рахунку через дії "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" уточнили, що для замовлення виписки по закритому рахунку необхідно в заяві обов'язково вказати номер рахунку, період надання виписки та електронну пошту (для отримання відповіді). ожна не приходити до відділення "ПриватБанк", а направити заяву з дому на електронну пошту help@pb.ua.

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