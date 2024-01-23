Риболовля у зимовий період має відбуватись за певних умов. У разі порушення їх - штраф.

Частину штрафів перерахували та збільшили їхній розмір. Кабінет Міністрів України затвердив постанову щодо встановлення штрафів за незаконний вилов риби. Про це повідомляє державне агентство меліорації та рибного господарства України. Стало відомо, що штрафи відрізняються в залежності від виду риби, яку незаконно виловив рибак.

Постанова № 1042, яку Кабмін прийняв, встановлює такси для розрахунку розміру збитків, завданих порушенням законодавства щодо рибного господарства через незаконний вилов, знищення або пошкодження риби.

Найвищим штрафом затверджено той, який встановлено за незаконний вилов форелі, за який порушник повинен сплатити 7 225 гривень за один екземпляр. За вилов сома вартість штрафу складає 5117 гривень, за коропа – 3 706 гривень, а за білого амура та товстолоба – по 3 638 гривень.

Також існують штрафи за незаконний вилов судака (3 587 гривень), щуки (3 468 гривень) та рака (3 332 гривень) тепер карається штрафом понад три тисячі гривень за кожен екземпляр.

Постанова встановлює єдині такси для розрахунку збитків довкіллю у випадку незаконного вилову риби, скасовуючи попередню складну методику розрахунку для підприємців, яка не враховувала розмір завданої шкоди водним жителям.

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