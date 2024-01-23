Рыбалка в зимний период должна происходить при определенных условиях. В случае нарушения их – штраф.

Часть штрафов перечислили и увеличили их размер. Кабинет Министров Украины утвердил постановление об установлении штрафов за незаконный лов рыбы. Об этом сообщает государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины. Стало известно, что штрафы отличаются в зависимости от вида рыбы, которую незаконно выловил рыбак.

Постановление № 1042, которое Кабмин принял, устанавливает таксы для расчета размера ущерба, причиненного нарушением законодательства в отношении рыбного хозяйства из-за незаконного лова, уничтожения или повреждения рыбы.

Наивысшим штрафом утвержден тот, который установлен за незаконный отлов форели, за который нарушитель должен заплатить 7225 гривен за один экземпляр. За отлов сома стоимость штрафа составляет 5117 гривен, за карпа – 3 706 гривен, а за белого амура и толстолоба – по 3 638 гривен.

Также существуют штрафы за незаконный отлов судака (3 587 гривен), щуки (3 468 гривен) и рака (3 332 гривен) теперь наказывается штрафом более трех тысяч гривен за каждый экземпляр.

Постановление устанавливает единые таксы для расчета ущерба окружающей среде в случае незаконного отлова рыбы, отменяя предварительную сложную методику расчета для предпринимателей, которая не учитывала размер причиненного ущерба водным жителям.

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