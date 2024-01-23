Тариф на доставку газу для українських споживачів залишився незмінним, але всім користувачам перерахували щомісячний платіж.

Незважаючи на те, що тариф на доставку газу наразі залишився без змін, з січня 2024 року усім споживачам був перерахований щомісячний платіж. Однак вартість цього платежу тепер залежить від регіону проживання особи. Про це розповыли експерти.

Це пов'язано з тим, що розмір нового платежу буде визначатися обсягом використання синього палива вами протягом минулого газового року. Цей фактор впливатиме на суми, вказані в нових рахунках.

Наразі тариф на доставку складає від 0,38 до 2,39 гривень за кубічний метр газу. Проте вартість залежить від регіону проживання.

Формула розрахунку щомісячної плати за доставку виглядає наступним чином: тарифи облгазу * (кубів газу за період з 1 жовтня по 30 вересня 2023 року) / 12 = щомісячна плата за доставку.

У регіонах з великою кількістю населення тариф буде меншим, оскільки витрати на утримання газової інфраструктури розподілятимуться на більшу кількість споживачів. Також важливо врахувати, що з січня в Україні введено третю платіжку за газ, що включає в себе вартість обслуговування внутрішньобудинкових газових систем.

Нагадаємо, що 5 грудня цього року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунікацій, затвердила Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках та відрегулювала Кодекс газорозподільних систем.

У зв'язку з цим операторам газових мереж слід здійснити дві дії:

Привести чинні договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку у відповідність до Типового договору. Інформувати співвласників багатоквартирних будинків про укладення договору за формою Типового договору, розміщуючи інформацію про це в рахунках за послуги з доставки газу.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.