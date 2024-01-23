Тариф на доставку газа для украинских потребителей остался прежним, но всем пользователям перечислили ежемесячный платеж.

Несмотря на то, что тариф на доставку газа остался без изменений, с января 2024 года всем потребителям был перечислен ежемесячный платеж. Однако стоимость этого платежа теперь зависит от региона проживания человека. Об этом рассказали эксперты.

Это связано с тем, что размер нового платежа будет определяться объемом использования синего топлива вами в течение прошлого газового года. Этот фактор будет влиять на суммы, указанные в новых счетах.

Теперь тариф на доставку составляет от 0,38 до 2,39 гривен за кубический метр газа. Однако стоимость зависит от региона проживания.

Формула расчета ежемесячной платы за доставку выглядит следующим образом: тарифы облгаза* (кубов газа за период с 1 октября по 30 сентября 2023 г.) /12 = ежемесячная плата за доставку.

В регионах с большим количеством населения тариф будет меньше, поскольку расходы на содержание газовой инфраструктуры будут распределяться на большее количество потребителей. Также важно учесть, что с января в Украине введена третья платежка за газ, включающая в себя стоимость обслуживания внутридомовых газовых систем.

Напомним, что 5 декабря этого года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммуникаций, утвердила Типовой договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах и отрегулировала Кодекс газораспределительных систем.

В связи с этим операторам газовых сетей следует совершить два действия:

Привести действующие договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома в соответствии с Типовым договором. Информировать совладельцев многоквартирных домов о заключении договора по форме Типового договора, размещая информацию об этом в счетах за услуги по доставке газа.

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