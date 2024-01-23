На рік 2024 року передбачено індексацію пенсій, розмір якої буде визначено на основі макроекономічних показників.

Після збільшення розміру прожиткового мінімуму в січні, деякі виплати пенсій будуть скориговані у лютому, і також буде оголошено деталі майбутніх змін у виплатах. Про це повідомили у Мінсоцполітиці.

З початку лютого буде проведено перерахунок розмірів пенсій, що вплине на їхні величини. З 1-го числа мінімальна соціальна виплата становитиме 2 361 гривень, а максимальна – 23 610 гривень.

Також у другій половині лютого буде оголошено конкретний відсоток індексації пенсій, яка вступить в дію 1 березня 2024 року. Раніше Міністерство соціальної політики прогнозувало цей показник на рівні 13%.

На рік 2024 передбачено індексацію, розмір якої буде визначено на основі макроекономічних показників, доступних наприкінці середини лютого. Попередньо очікується зростання близько 13%.

Цього року вже відбулося збільшення максимального та мінімального розмірів пенсій, але це не є останнім зростанням виплат.

Наприклад, у січні та липні також планується збільшення виплат для Чорнобильців і тих, хто отримує мінімальну пенсію від 65 років із повним страховим стажем (30-35 років залежно від статі). Мінімальна пенсія для цих осіб спочатку зросте взимку до 2 840 гривень, а потім влітку – до 3 200 гривень.

Також в березні заплановано індексацію пенсій. Раніше прогнозувалося, що після індексації середня пенсія українців зросте до 6 тисяч гривень.

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