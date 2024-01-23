На год 2024 года предусмотрена индексация пенсий, размер которой будет определен на основе макроэкономических показателей.

После увеличения размера прожиточного минимума в январе некоторые выплаты будут скорректированы в феврале, и также будут объявлены детали грядущих изменений в выплатах пенсий. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

С начала февраля будет произведен перерасчет размеров пенсий, что повлияет на их величины. С 1 числа минимальная социальная выплата составит 2 361 гривен, а максимальная – 23 610 гривен.

Также во второй половине февраля будет объявлен конкретный процент индексации пенсий, которая вступит в силу 1 марта 2024 года. Ранее Министерство социальной политики прогнозировало этот показатель на уровне 13%.

На год 2024 года предусмотрена индексация, размер которой будет определен на основе макроэкономических показателей, доступных в конце середины февраля. Предварительно ожидается рост около 13%.

В этом году уже произошло увеличение максимального и минимального размеров пенсий, но это не последний рост выплат.

Например, в январе и июле также планируется увеличение выплат для Чернобыльцев и получающих минимальную пенсию от 65 лет с полным страховым стажем (30-35 лет в зависимости от пола). Минимальная пенсия для этих лиц сначала вырастет зимой до 2840 гривен, а затем летом – до 3200 гривен.

Также в марте запланирована индексация пенсий. Ранее прогнозировалось, что после индексации средняя пенсия украинцев вырастет до 6 тысяч гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, в любом случае у украинцев могут забрать часть пенсионных выплат.

Как писала Politeka, при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет.

Также Politeka сообщала, какие изменения подготовлены для населения через введение накопительной пенсии.