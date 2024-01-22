Цього тижня ми побачимо помітні транзити Венери в Козерозі 22 січня, які допоможуть нам розібратися в нашому житті, Повний місяць у Леві 25 січня, який має пробудити в багатьох з нас горде хвастощі, Місячний квадрат.

Юпітер, який змусить нас засумніватися в наших найбільших мріях, Уран, що йде прямо, що допоможе нам знову повірити в ці мрії, і прекрасний тригон Венери з Юпітером, що завершує тиждень... Кохання править і кохання перемагає.

Гороскоп на тиждень 22 – 28 січня для всіх знаків зодіаку:

Овен

(21 березня – 19 квітня)

Цього тижня, з 22 по 28 січня 2024 року, ви, Овен, проведете випробування і воюєте в такій кількості битв, що можете почати запитувати, де починається одне і закінчується інше. Транзити, які «зачеплять» вас найбільше цього тижня, — це Місяць у квадраті з Юпітером 25 січня та Місяць у квадраті з Ураном наступного дня. Ці події змусять вас засумніватися у своїй мотивації, майже настільки, що ви здаєтеся.

Однак, оскільки Венера і Сатурн відбудуться через день після того, як Уран піде у прямому напрямку 27 січня, ви побачите, що все, що вам дійсно потрібно, — дотримуватися того, у що ви вірите, і намагатися не надто зв'язуватися з іншими людьми. та їх его. Ви не можете уникнути людського его, і знаючи це, ви дійсно повинні правильно вибирати свої битви. Так, ви боротиметеся і вимагатимете, але вам вирішувати, скільки енергії ви хочете присвятити кожній конкретній битві.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 24, 25, 27 січня.

Тобі просто потрібно усвідомити, що ти не такий, як усі, Овен, і це також не обов'язково добре. Часом ви можете бути наполегливим і зарозумілим і не знаєте, коли взяти на себе роль смиренного; ви не знаєте всього, але знаєте, як змусити речі працювати на вас, тому спрямуйте енергію на позитив.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року у вас може виникнути відчуття, що ви знаходитесь в режимі виживання, оскільки ви відчуваєте необхідність займатися бізнесом непосильними та небажаними способами, проте ви тут робите те, що необхідно, щоб бути зроблено. Ви виявите, що транзити, такі як Місяць в опозиції до Плутона, що знаходиться того ж дня, що і Повний місяць у Леві, 25 січня, особливо суворі для вас. З'єднання Меркурія з Марсом 27-го числа може викликати у вас відчуття, ніби ви ось-ось зламаєтесь навпіл.

Це все нормально, тому що у вас є спосіб долати труднощі, тому цей режим виживання здається реальністю. Ви рухаєтеся до полегшення, і багато в чому це пов'язано з тим фактом, що любов присутня у вашому житті і вона врятує день чи тиждень, як у цьому випадку. Венера в тріні з Юпітером дає вам зрозуміти, що як би все не було важко, в кінці приходить кохання, щоб показати вам, що ви в безпеці, захищені та захищені.

Дати та моменти, на які варто звернути увагу: 22, 25, 28 січня.

Не дивуйтеся, якщо цього тижня ви зіткнетеся з кимось, кого любите, оскільки вам напевно доведеться попрацювати над собою. Як відомо, іноді наші близькі не розуміють, коли нам потрібно провести час далеко від них... а це те, що потрібно у великих дозах. Займіть свій простір і помилуйте себе. Все гаразд, Телець.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Ви можете виявити, що якщо протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 р. є якісь уроки, які потрібно засвоїти, вам доведеться засвоїти їх на власному гіркому досвіді, оскільки цей тиждень принесе трохи вашої старої наївності і, можливо, змусить людей скориставшись тобою. Сонце в квадраті з Юпітером 27-го числа показує вам, що ви не залишитеся в цьому стані невинності надовго і що ви швидко навчаєтесь, коли справа доходить до виходу із скрутного становища, що ви й робитимете цього тижня.

Енергія Повного місяця змушує вас злитися на себе за таку наївність, але ви також той, хто не залишається в одному положенні надовго, тому ви скористаєтеся транзитами, такими як прямий Уран, і повернетеся в потрібне русло. вмить. Так, з 22 по 28 січня 2024 року станеться кілька неприємностей, і ви можете виявити, що ви не такі «круті», як вам хотілося б себе уявити. Живи та вчись, як кажуть.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 23, 25, 27 січня.

Зрештою, ви можете провести ці дні з відчуттям, ніби ніхто вас не розуміє, і якщо ви зайдете в такому відношенні занадто далеко, воно дуже швидко переросте в жалість до себе. Постарайтеся зберігати спокій, знаючи, що все вийде, якщо не підживлювати його тоннами негативної енергії та темної проекції.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Якщо цього тижня ви шукаєте справедливості, ви побачите, що з 22 по 28 січня 2024 року досить легко збалансувати ваги, оскільки багато транзитів працюють на вашу користь. Можливо, вам захочеться розібратися, чи прагнете ви справедливості чи помсти, оскільки тут є велика різниця. У вас є транзити, такі як Венера в Козерозі, які допомагають вам знайти баланс, але якщо ви дійсно хочете насолити комусь іншому, ви можете виявити, що це працює проти вас під час Місяця в опозиції до Плутона.

Повний місяць у Леві може змусити вас повірити, що ви свого роду чарівник, який «помститься», але не надто надмитіся, думаючи подібним чином. Цей тиждень упокорив і вас. Вам потрібно правильно оцінити свої почуття. Вам доступний баланс; Постарайтеся не використовувати будь-які переваги, які ви можете отримати. Що відбувається, те й відбувається, тому майте це на увазі.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 22, 23, 25 січня.

Для вас, Раку, все це наближається до Повного місяця, який дає вам вибір, на що ви хочете спрямувати свою енергію цього тижня. Ви сповнені рішучості завдати шкоди цій одній людині тільки для того, щоб «показати їй», з чого ви зроблені, чи ви достатньо дзен, щоб знати, що Всесвіт урівноважить все без вашої допомоги?

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Цей тиждень, 22-28 січня 2024 р., виявиться для вас дуже корисним, якщо ви займаєтеся освітою або якщо ви той, хто може навчати інших. Вам слід пам'ятати, що у вас є робота, яку потрібно виконати і що похвала не обов'язково є її частиною. Під час Повного Місяця у Леві 25 січня ви можете відчути, що вам щось «повинні», і з вашого боку було б недоглядом так думати.

Що відбувається для вас на цьому тижні, так це те, що транзити, такі як Сонце в квадраті з Юпітером і директ Урана, тут, щоб допомогти вам, і що 27 січня ви можете виявити, що удача рухається до вас з погляду можливостей. Що вам важливо знати, так це те, що все це досвід навчання, і навіть якщо ви називаєте себе «учителем», це не означає «майстер». Відкрийте своє серце ідеї, що ви також тут для того, щоб навчатися.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 25, 26, 27 січня.

На цьому тижні ви будете метатися, намагаючись догодити якомога більшій кількості людей, і ви можете виявити, що хоча люди хочуть почути те, що ви говорите, вони однаково хочуть почути і те, що кажуть «інші». Крім того, навіть якщо повний місяць у Леві, це не означає, що ви зірка шоу цього тижня.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Хоча ви, можливо, і не виявите, що готові, бажаєте та здатні вступити в роль суперзірки, ви почуваєтеся досить позитивно щодо того, як йдуть справи цього тижня, 22–28 січня 2024 року. Особисто вам потрібний транзит. як Уран прямий, просто тому, що ви хочете повернутися до свого старого безглуздого стану розуму, оскільки останнім часом все було надто серйозно, і ви просто «пережили це».

Все це працює для вас, тому що Повний місяць посилить цей транзит для вас, і ви зможете направити цю інтенсивну енергію на творчість і продуктивність. Це те, що вам потрібно, і ви виявите, що з кількома транзитами Венери, які відбуваються на цьому тижні, ця спрямована енергія може зрештою бути витрачена на розваги з вашим романтичним партнером. Вони, напевно, вітають повернення подібної поведінки у своє життя.

Дати та моменти, на які варто звернути увагу: 25, 27 січня.

Замість того, щоб стати каменем, вам захочеться залишитися на місці, але зігнутися, як очерет, знаючи, що ви не можете закритися від усього, навіть якщо на те є вагомі причини. Ви повинні залишатися відкритими до певної міри, оскільки на цьому тижні вам доступні уроки, які потрібно засвоїти. Не хвилюйся надто сильно, Діво. Ми всі у цьому разом.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

Протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року вам може здаватися, що єдина людина, якій ви можете довіряти, — це ви самі, Терези, і насправді це не так уже й страшно. Довіра до себе – це ознака любові до себе та самоповаги, а коли Уран піде прямо 27-го числа, ви виявите, що справді недооцінювали себе за останні кілька тижнів. Тепер, коли ця енергія повернулася в потрібне русло, ви можете відчути необхідність відсторонитися і подумати.

Поки ви берете активну участь у суспільному житті, ваше серце належить коханій людині. Вони також є людьми, які надають вам свій власний такий необхідний простір у період з 22 по 28 січня 2024 року. Наприкінці тижня ви повернетесь до них з розкритими обіймами, як Місяць у тріні з Венерою та Венера у тріні з Юпітером у дуже люблячому, теплому, романтичному возз'єднанні. Цей тиждень принесе вам удачу та час, проведений на самоті, у світі та самоаналізі.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 24, 25, 28 січня.

За цей час ви і ваш романтичний партнер погодьтеся, що ви дійсно шануєте все, у що вірите, коли справа стосується кохання та поваги. На цьому тижні ви почуваєтеся дуже добре у відносинах в цілому, і ви можете виявити, що наступного тижня на вас чекає ще більше того ж самого.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Пара наївних рухів може привести вас до центру уваги тижня з 22 по 28 січня 2024 року, і ви відчуєте, що вам напевно слід було притримати мову. Цього тижня ви схильні до висловлювань, і при таких транзитах, як Місяць у Леві та Сонці у квадраті з Юпітером, те, що вийде з ваших вуст, може бути чистою наївністю та дурістю, хоча в той момент ви повірите, що ви найрозумніший . чоловік у кімнаті.

Це нормально, і що добре в цьому, так це те, що ніхто вас до цього не примушує, а це означає, що цього тижня кожен настільки захоплений своєю справою, що майже не помічає вашої помилки. Найгірше трапляється під час з'єднання Меркурія з Марсом, коли ви реагуватимете так, ніби ви є найбільшим у світі авторитетом у всіх речах, тільки щоб виявити, що це не так; ви просто ще один голос у натовпі, який думає, що знає все. Ще раз... все гаразд.

Дати та моменти, на які варто звернути увагу: 25, 27 січня.

Зрозумійте, що більша частина удачі цього тижня прийде до вас, якщо ви відкриті силі, яка приходить разом з транзитами. Якщо ви зрештою лаятимете себе за дурні вчинки, частиною яких ви, можливо, стали цього тижня, то зрештою ви лише продовжите свій час у цьому особистому болю. Утримайся від того, щоб сприймати все це «занадто» серйозно, Скорпіоне.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Цього тижня, 22–28 січня 2024 р., коли ви почнете розуміти, що, можливо, брехали собі, коли справа стосувалася любові, ви заборонили їй бути у своєму житті, начебто все, що вона може вам принести, — це горе. . . Потім цього тижня вам спадає на думку, що, можливо, не така вже й жахлива ідея повернути кохання у ваше життя, і під час транзиту Місяця в опозиції до Венери 22-го числа ви справді можете... відкрити своє серце цій ідеї.

І це хороша ідея, оскільки Венера входить до Козерога 23-го числа, що покаже вам, що ви маєте повне право бути щасливим, якщо щастя — це те, що приходить від любові до іншої людини. Хоча для вас, Стрілець, це може бути «дитячими кроками», ви зможете розглядати цей тиждень, 22–28 січня 2024 року, як перший тиждень у вашому новому «плані кохання». Можливо, любити іншу людину — це нормально. Зрештою, ви так багато чого навчилися, просто діставшись цього місця.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 26, 27, 28 січня.

Цей тиждень дійсно приходить до вас з лівого поля, і вперше за дуже довгий час ви побачите це по-юпітеріанськи, що означає, що ви відкриті і готові запросити кохання у своє життя. Так і має бути для вас, і ви можете виявити, що на цих вихідних ваш роман із відсутністю кохання.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Цього тижня, з 22 по 28 січня 2024 року, за вами слідує сильна енергія Сатурна, і ви плануєте отримати з неї максимум користі, що у вашому випадку означає, що ви будете творити чудеса на роботі. Для того, щоб ви могли бути якнайкраще, ви повинні знати, що ваше робоче середовище стабільне, і хоча на цьому тижні вона може виглядати як завгодно, АЛЕ стабільною, ви робитимете те, що робите, а саме: перетворити все це на форму, начебто ти якийсь чарівник.

У вас є Повний місяць у Леві, який кине вам виклик, а також прямий Уран, який покаже вам, що, якщо ви докладете до цього зусилля, у вас буде право голосу в цьому питанні; рука долі протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року. Ви людина, яка може не тільки змінювати і переставляти речі, а й той, хто хоче взяти на себе цю роль, оскільки ви беззастережно довіряєте собі цю роботу. Ви впевнені у собі та мудрі протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року.

Дати та моменти, на які варто звернути увагу: 23, 24, 27 січня.

У вас є секрет, що ховається під вашою крутою та жорсткою зовнішністю, і тільки ви можете його розгадати. На цьому тижні ви, можливо, присвятите себе цьому секрету, оскільки ви знаєте, що якщо ви хочете бути такими ж продуктивними та творчими, як і «зовні», вам потрібно також попрацювати над своїм внутрішнім тілом.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Цього тижня, з 22 по 28 січня 2024 року, Водолій, ви сильно концентруватиметеся на своєму житті, і це також означає, що ви одночасно боротиметеся з тими у своєму житті, хто не вірить у ваше особисте життя. Чому хтось на цій землі повинен мати право голосу у цьому питанні? Це те, на що ви не тільки не знаєте відповіді, а й почали обурюватись. На цьому тижні ви відчуваєте глибоку образу на друзів, які дивляться на речі не так, як ви.

Енергія Урану відіграє важливу роль у вашому житті, і коли 27 січня Уран піде прямо, вам захочеться відключитися від шуму світу, щоб ви могли зосередитися на любові, яка, на вашу думку, належить вам, навіть якщо вони продовжують намагатися. сказати тобі, що це твоє кохання — обман. Ви не вважаєте за краще мати справу з реальністю протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року, а під час транзиту, такого як Венера і Сатурн, ви зрозумієте, що ваше почуття любові — це ВАША справа, а не чия інша.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 22, 25, 27 січня.

Життя хороше, поки ти дотримуєшся того, у що віриш. Це правда. Ви не граєте у чужу гру; ви той, хто пише зведення правил свого життя, і ні, ви не отримуєте особливої ​​підтримки, оскільки не так багато людей, які хочуть вас дотримуватися. Але це не має значення, оскільки ви не відхиляєтесь. Залишайся собою, залишайся вірним, Водолію.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Цього тижня ви відчуваєте, що це гра очікування, і хоча ви дійсно не впевнені, коли вона закінчиться, ви знаєте, що існує почуття безнадійності, яке так сильно супроводжує 22–28 січня 2024 року, і воно вас гнітить. У вас Місяць у тріні з Нептуном, щоб почати тиждень, і ви відчуваєте, що нічого не виходить і що ваші мрії справді не справджуються для вас. Ти лише трохи чутлива, Риби... все не так вже й погано.

Ви можете провести Повний місяць у Леві так, як захочете; Ви можете використовувати її, щоб надати собі сміливості і знову стати на ноги, або ви можете взяти цю інтенсивну енергію і викопати собі глибшу яму, в якій можна буде шкодувати себе. Добре, що Уран рухається прямо, що має У вас таке почуття, ніби перебування у стані фанку – це просто марна трата дорогоцінного творчого часу? Використовуйте цей тиждень, 22–28 січня 2024 року, щоб відновити свою енергію. Витрачайте їх добре, не витрачайте їх даремно.

Дати та моменти, на які варто звернути увагу: 25, 27 січня.

Найкраще протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 р. — не збитися зі шляху і не піддаватися своїм фантазіям про найгірший сценарій розвитку подій. Ви виявите, що бувають дні, коли почуття швидше негативні, ніж позитивні. Знайте, що це залишиться позаду, і дотримуйтесь обраного курсу. Вважайте себе переможцем, Риби. Уявіть це.

Джерело: yourtango.

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