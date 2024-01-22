За певні різновиди 10-копійчаних монет деякі можуть заплатити від 10 000 до 18 000 гривень.

Колекціонери виявляють високий інтерес до українських монет низьких номіналів і готові витрачати значні суми на їхню купівлю. Наприклад, за певні різновиди 10-копійкових монет деякі можуть заплатити від 10 000 до 18 000 гривень, як повідомляють фахівці ресурсу "Монети-ягідки".

Одним з цікавих різновидів є 10 копійок 1992 року різновиду 2.21ВАк, за який можна очікувати виручення на аукціоні в зазначеному діапазоні цін. Відмінності цієї монети включають гострий та вузький середній зуб тризуба, замкнуті п'яте та сьоме зерно третього колоса, форму тупокутного трикутника для грона №2 та гурт із великою насічкою.

Ще однією цікавою монетою є 10 копійок 1994 року різновиду 2ГБк, за яку можна отримати від 2 000 до 2 600 гривень. Вона виділяється відкритим четвертим зерном третього колоса, контактом четвертого зерна з листом, хвостиком грона №7, коротким і тонким хвостиком грона №3 та гуртом із крупною насічкою.

Також варто відзначити 10-копійкову монету 2001 року, яка може бути продана за понад 1 000 гривень через обмежений тираж у 5 000 штук. Ця монета може зустрічатися в обігу, але за сильно пошкоджені екземпляри заплатять менше.

Незважаючи на це, збагатіти на монетах часів СРСР виявляється важким завданням, оскільки більшість таких копійок, які можна знайти у гаманцях чи інших місцях, представляють собою просто металеві шматки.

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