За определенные разновидности 10-копеечных монет некоторые могут заплатить от 10 000 до 18 000 гривен.

Коллекционеры проявляют высокий интерес к украинским монетам низких номиналов и готовы тратить значительные суммы на их покупку. Например, за определенные разновидности 10-копеечных монет некоторые могут заплатить от 10 000 до 18 000 гривен, как сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

Одной из интересных разновидностей является 10 копеек 1992 разновидности 2.21ВАк, за который можно ожидать выручку на аукционе в указанном диапазоне цен. Различия этой монеты включают острый и узкий средний зуб трезубца, замкнутые пятое и седьмое зерно третьего колоса, форму тупоугольного треугольника для гроздья №2 и группу с большой насечкой.

Еще одной интересной монетой является 10 копеек 1994 разновидности 2ГБк, за которую можно получить от 2 000 до 2 600 гривен. Она выделяется открытым четвертым зерном третьего колоса, контактом четвертого зерна с листом, хвостиком грозди №7, коротким и тонким хвостиком грозди №3 и вместе с крупной насечкой.

Также стоит отметить 10-копеечную монету 2001 года, которая может быть продана более чем за 1 000 гривен из-за ограниченного тиража в 5 000 штук. Эта монета может встречаться в обращении, но за сильно поврежденные экземпляры заплатят меньше.

Несмотря на это, обогатиться на монетах времен СССР оказывается трудной задачей, поскольку большинство таких копеек, которые можно найти в кошельках или других местах, представляют собой просто металлические куски.

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