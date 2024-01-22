Астрологиня склала прогноз на тиждень і назвала , які дати сприятливі, а у які дні слід бути дуже обережними.

Так, цього тижня на нас чекає «напружена Повня, яка вмикає Левів».

«Сонце утворюватиме квадрат з Юпітером. Тож тиждень буде надмірно емоційний, бурхливий та непередбачуваний», - розповіла астрологиня у телеграм-каналі Scorpio.

Астрологиня закликала не поспішати діяти та приймати рішення.

«Краще перенесіть всі важливі справи на наступний тиждень. Намагайтесь стримувати емоції та не вимагайте занадто багато від оточуючих. Будьте раціональними та стриманими, уникайте метушні та поспішності», - підкреслила експертка з прогнозів.

Також астролог радить звернути увагу на важливі аспекти цього тижня, оскільки вони підкажуть, як впоратися з негативом та на які якості спиратися протягом цієї неділі.

Уникайте місць скупчення людей.

Так, 23-го січня Венера переходить у знак Козеріг, що збільшить відповідальність у стосунках та у фінансові сфері.

«24—28.01 Юпітер утворить гармонію із Сатурном, що надасть сприятливі можливості для кар'єри та освіти, спрямовуйте зусилля на довгострокові проекти», - зазначила астролог.

А от 25-го січня Повня у знаку Лев спровокує надмірну чутливість та емоційність, так як відбудеться на опозиції з Плутоном, що також підвищить ризики агресії з боку оточуючих.

«Присвятіть цей день самореалізації та приділіть увагу дітям. Уникайте місць скупчення людей», - порадила астролог.

26 та 27-го січня Сонце піде у напругу до Юпітера. Ця подія спровокує пихатість, зарозумілість, невиправданий оптимізм, потурання своїм слабкостям, завищені очікування та проблеми у стосунках.

З 26-го по 28 січня Меркурій з'єднується з Марсом.

«З позитивного - активна розумова діяльність, швидко приймаються рішення, рішучість, підприємливість, з негативного - словесна агресія, підвищена роздратованість, необдумані рішення та поспішність», - пояснила експертка з прогнозів вплив події на Знаки Зодіаку.

27 та 28 січня Венера в гармонії з Сатурном надасть практичність, стриманість та відповідальність.

Крім того цього дня Венера утворить сприятливий аспект із Юпітером, що принесе успіх у співробітництво та фінансові справи, гармонію в особистих справах, приємні знайомства, оптимізм, сприятливо для початку важливих справ.

Також 28 січня Меркурій в парі з Ураном підвищить інтелектуальне натхнення, інтуїцію. Цей день сприятливий для зустрічей з друзями та колективної роботи.

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