Астролог составила прогноз на неделю и назвала, какие даті благоприятные, а в какие дни следует быть очень аккуратными.

Так, на этой неделе нас ждет «напряженное Полнолуние, которое включает Львов».

«Солнце будет образовывать квадрат с Юпитером. Поэтому неделя будет чрезмерно эмоциональна, бурная и непредсказуема», - рассказала астрологиня в телеграмм-канале Scorpio.

Астролог призвала не спешить действовать и принимать решения.

"Лучше перенесите все важные дела на следующую неделю. Старайтесь сдерживать эмоции и не требуйте слишком многого от окружающих. Будьте рациональными и сдержанными, избегайте суматохи и поспешности", - подчеркнула эксперт по прогнозам.

Также астролог советует обратить внимание на важные аспекты этой недели, поскольку они подскажут, как справиться с негативом и на какие качества можно опираться в течение этой недели.

Избегайте мест скопления людей.

Так, 23 января Венера переходит в знак Козерог, что увеличит ответственность в отношениях и в финансовой сфере.

«24—28.01 Юпитер образует гармонию с Сатурном, что предоставит благоприятные возможности для карьеры и образования, направляйте усилия на долгосрочные проекты», - отметила астролог.

А вот 25 января Полнолуние в знаке Лев спровоцирует чрезмерную чувствительность и эмоциональность, так как произойдет на оппозиции с Плутоном, что также повысит риски агрессии со стороны окружающих.

«Посвятите этот день самореализации и уделите внимание детям. Избегайте мест скопления людей», – посоветовала астролог.

26 и 27 января Солнце пойдет в напряжение к Юпитеру. Это событие спровоцирует тщеславие, высокомерие, неоправданный оптимизм, попустительство своим слабостям, завышенные ожидания и проблемы в отношениях.

С 26-го по 28 января Меркурий соединяется с Марсом.

«С положительного – активная умственная деятельность, быстро принимаются решения, решительность, предприимчивость, с негативного – словесная агрессия, повышенная раздражительность, необдуманные решения и поспешность», – пояснила эксперт по прогнозам влияние события на Знаки Зодиака.





27 и 28 января Венера в гармонии с Сатурном придаст практичность, сдержанность и ответственность.

Кроме того, в этот день Венера образует благоприятный аспект с Юпитером, что принесет успех в сотрудничестве и финансовых делах, гармонию в личных делах, приятные знакомства, оптимизм, благоприятно для начала важных дел.

Также 28 января Меркурий в паре с Ураном повысит интеллектуальное вдохновение, интуицию. Этот день благоприятен для встреч с друзьями и коллективной работы.

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