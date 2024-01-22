Так, на этой неделе нас ждет «напряженное Полнолуние, которое включает Львов».
«Солнце будет образовывать квадрат с Юпитером. Поэтому неделя будет чрезмерно эмоциональна, бурная и непредсказуема», - рассказала астрологиня в телеграмм-канале Scorpio.
Астролог призвала не спешить действовать и принимать решения.
"Лучше перенесите все важные дела на следующую неделю. Старайтесь сдерживать эмоции и не требуйте слишком многого от окружающих. Будьте рациональными и сдержанными, избегайте суматохи и поспешности", - подчеркнула эксперт по прогнозам.
Также астролог советует обратить внимание на важные аспекты этой недели, поскольку они подскажут, как справиться с негативом и на какие качества можно опираться в течение этой недели.
Избегайте мест скопления людей.
Так, 23 января Венера переходит в знак Козерог, что увеличит ответственность в отношениях и в финансовой сфере.
«24—28.01 Юпитер образует гармонию с Сатурном, что предоставит благоприятные возможности для карьеры и образования, направляйте усилия на долгосрочные проекты», - отметила астролог.
А вот 25 января Полнолуние в знаке Лев спровоцирует чрезмерную чувствительность и эмоциональность, так как произойдет на оппозиции с Плутоном, что также повысит риски агрессии со стороны окружающих.
«Посвятите этот день самореализации и уделите внимание детям. Избегайте мест скопления людей», – посоветовала астролог.
26 и 27 января Солнце пойдет в напряжение к Юпитеру. Это событие спровоцирует тщеславие, высокомерие, неоправданный оптимизм, попустительство своим слабостям, завышенные ожидания и проблемы в отношениях.
С 26-го по 28 января Меркурий соединяется с Марсом.
«С положительного – активная умственная деятельность, быстро принимаются решения, решительность, предприимчивость, с негативного – словесная агрессия, повышенная раздражительность, необдуманные решения и поспешность», – пояснила эксперт по прогнозам влияние события на Знаки Зодиака.
27 и 28 января Венера в гармонии с Сатурном придаст практичность, сдержанность и ответственность.
Кроме того, в этот день Венера образует благоприятный аспект с Юпитером, что принесет успех в сотрудничестве и финансовых делах, гармонию в личных делах, приятные знакомства, оптимизм, благоприятно для начала важных дел.
Также 28 января Меркурий в паре с Ураном повысит интеллектуальное вдохновение, интуицию. Этот день благоприятен для встреч с друзьями и коллективной работы.
Последние новости Украины:
Гороскоп Близнецов на 2024 год: каких изменений ждать.
Названы самые верные Знаки Зодиака – кто однолюб по гороскопу.
Мужчинам этих Знаков Зодиака нравятся младшие женщины – астрологи составили топ-4.