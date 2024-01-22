Відбувається важлива астрологічна подія, яка матиме великий вплив на наступні події і може змінити все настільки, що світ буквально буде не впізнати.

На День Соборності України відбувається потужна астрологічна подія - інгресія важкого Плутона у Водолій.

Про її вплив на світові події розповіла стрологиня у каналі «Scorpio».

«Головний аспект цього місяця - з'єднання Сонця та Плутона. Плутон - це така собі трансформаторна будка - зайде у якийсь знак і гуде. Поки до нього не підійде якась планета, Плутон не може реалізувати свій надпотужний потенціал великого трансформатора. Але як тільки до цієї "будки" хтось підходить або робить з нею взаємодію (аспект), вона вмикається на повну потужність», - пояснила експертка з прогнозів.

За її словами, з'єднання - це завжди крутий «заміс». Особливо, підкреслює астролог, якщо врахувати планети , що наразі перебувають у Козерозі і увійдуть туди.

«І усіх їх зустріне Плутон. Він по черзі проведе через конкретну чистку спочатку Сонце, тоді Марс, Меркурій та Венеру. Буде непросто, це трансформація усіх сфер. Зараз Сонце підпадає під трансформаційний вплив Плутона - це Сила духу, внутрішня переплавка, закалка. Дуже важливо у цей період не втратити себе», - підкреслила астролог.

За її словами, коли до Плутона підійде Марсу - 14 лютого, відбудеться закриття їх двухрічного циклу, який розпочався на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Ця програма закривається. У ці дні 14-16 лютого закладається нова програма, новий цикл і нові обставини. Ці дні будуть показовими. Проте це буде уже не в Козерозі, як було у лютому 2022 року, а у 1⁰ Водолія. Для нашої країни це форматування влади, внутрішня чистка», - пророкує астролог.

Однак все відбудеться не одномоментно. У ці дні, зазначила експерт, закладеться новий цикл на таку програму в наступні два роки.

«Остаточний вхід Плутона у Водолій змінить цей світ. Ми його не впізнаємо. Протягом наступних 20 років відбудуться масштабні зміни у водоліївських темах: неймовірні відкриття вчених, нові ресурси, нанотехнології, розвиток ІТ-сфери. Масштабна цифровізація та діджиталізація, проте не лише в плюс - все залежить від нас та усвідомлення людства», - пояснила астролог.

За її словами, саме тому багато людей відчуває нараз фаталізм. Так працює трансформація - особливо у тих, в кого наявні планети в Козерозі, Водолії.

«Плутон допоможе змінитися повітряним знакам - Водолію буде важко, а от Близнюкам та Терезам Плутон допоможе стати сильнішими. Знакам стихії Вогню теж буде простіше - Овни нарешті видихнуть», - розповіла астролог.

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