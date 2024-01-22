Происходит важное астрологическое событие, которое будет иметь большое влияние на последующие события и может изменить все настолько, что мир буквально не узнает.

В День Соборности Украины происходит мощное астрологическое событие - ингрессия тяжелого Плутона в Водолее.

О его влиянии на мировые события рассказала стролог в канале Scorpio.

«Главный аспект этого месяца - соединение Солнца и Плутона. Плутон – это некая трансформаторная будка – зайдет в какой-то знак и гудит. Пока к нему не подойдет какая-нибудь планета, Плутон не может реализовать свой сверхмощный потенциал великого трансформатора. Но как только к этой "будке" кто-то подходит или оказывает с ним взаимодействие (аспект), оно включается в полную мощность», - пояснила эксперт по прогнозам.

По ее словам, соединение - это всегда крутой «замес». Особенно, подчеркивает астролог, если учесть находящиеся в Козероге планеты и те, которые войдут туда.

«И всех их встретит Плутон. Он поочередно проведет через конкретную чистку сначала Солнце, Марс, Меркурий и Венеру. Будет непросто, это трансформация всех отраслей. Сейчас Солнце подпадает под трансформационное влияние Плутона – это сила духа, внутренняя переплавка, закалка. Очень важно в этот период не потерять себя», – подчеркнула астролог.

По ее словам, когда к Плутону подойдет Марсу – 14 февраля, состоится закрытие их двухлетнего цикла, который начался в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Эта программа закрывается. В эти дни 14-16 февраля закладывается новая программа, новый цикл и новые обстоятельства. Эти дни будут показательными. Однако это будет уже не в Козероге, как было в феврале 2022 года, а в 1⁰ Водолея. Для нашей страны это форматирование власти, внутренняя чистка», – предсказывает астролог.

Однако все произойдет не сиюминутно. В эти дни, отметила эксперт, заложится новый цикл на подобную программу в следующие два года.

«Окончательный вход Плутона в Водолей изменит этот мир. Мы его не узнаем. В следующие 20 лет произойдут масштабные изменения в водолеевских темах: невероятные открытия ученых, новые ресурсы, нанотехнологии, развитие ИТ-сферы. Масштабная цифровизация и диджитализация, но не только в плюс – все зависит от нас и осознания человечества», – объяснила астролог.

По ее словам, именно поэтому многие люди испытывают сейчас фатализм. Так работает трансформация – особенно у тех, у кого есть планеты в Козероге, Водолее.

«Плутон поможет измениться воздушным знакам – Водолею будет тяжело, а вот Близнецам и Весам Плутон поможет стать сильнее. Знакам стихии Огня тоже будет проще – Овны наконец выдохнут», – рассказала астролог.

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