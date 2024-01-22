Тепер цей платіж для українців залежить від обсягів споживання газу попереднього газового року.

В Україні зберігається тариф на доставку газу, однак, починаючи з січня, впроваджено перерахунок щомісячного платежу для всіх споживачів.

Цей платіж тепер залежить від обсягів споживання газу у попередньому газовому році. У 2023 році українці оплачуватимуть послуги із врахуванням обсягів споживання минулого року, відмінно від практики 2022 року, коли розрахунки базувалися на обсягах споживання 2021 року.

Вартість доставки газу в Україні коливається від 0,38 до 2,39 гривні за кубометр, залежно від регіону проживання. Зокрема, у Києві, де багато споживачів, тариф визначається врахуванням обслуговування газової інфраструктури на багато користувачів, що призводить до невеликої вартості послуг.

Наприклад, якщо за період з жовтня 2021 по жовтень 2022 року ви використали 1200 кубометрів газу та проживаєте в Київській області, то щомісячний платіж становив: (1200 * 1,79) / 12 = 179 гривень.

Якщо ж ваші витрати складали 3000 кубометрів газу, то сума платежу розраховується так: (3000 * 1,79) / 12 = 447,5 гривень.

Також в Україні введено плату за обслуговування внутрішньобудинкових мереж (третій платіж за газ), розмір якої коливається від 40 до 1500 гривень, залежно від стану будинку та кількості квартир у ньому.

Джерело: OBOZ.UA

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