Теперь этот платеж для украинцев зависит от объемов потребления газа в предыдущем газовом году.

В Украине сохраняется тариф на доставку газа, однако, начиная с января, введен перерасчет ежемесячного платежа для всех потребителей.

Теперь этот платеж зависит от объемов потребления газа в предыдущем газовом году. В 2023 году украинцы будут оплачивать услуги с учетом объемов потребления в прошлом году, отлично от практики 2022 года, когда расчеты базировались на объемах потребления в 2021 году.

Стоимость доставки газа в Украину колеблется от 0,38 до 2,39 гривны за кубометр, в зависимости от региона проживания. В частности, в Киеве, где многие потребители, тариф определяется учетом обслуживания газовой инфраструктуры на много пользователей, что приводит к небольшой стоимости услуг.

Например, если за период с октября 2021 по октябрь 2022 вы использовали 1200 кубометров газа и проживаете в Киевской области, то ежемесячный платеж составлял: (1200 * 1,79) / 12 = 179 гривен.

Если же ваши расходы составляли 3000 кубометров газа, то сумма платежа рассчитывается так: (3000*1,79)/12 = 447,5 гривен.

Также в Украине введена плата за обслуживание внутридомовых сетей (третий платеж за газ), размер которой колеблется от 40 до 1500 гривен, в зависимости от состояния дома и количества квартир в нем.

Источник: OBOZ.UA

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