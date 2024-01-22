У ПФУ підрахували, де найвищі виплати отримують українські пенсіонери та скільки отримують працюючі пенсіонери.

Деякі пенсіонери, навіть після переходу на заслужений відпочинок, продовжують працювати, і в 2023 році розмір їхніх пенсій збільшився в середньому на 17%. В ПФУ повідомили, які пенсії отримають працюючі пенсіонери та де виплачують більші виплати.

Середня сума пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів упродовж 2023 року зросла на 823,48 гривні. На кінець року цей показник становив 5 661,05 гривень.

За даними Пенсійного фонду України, наразі в Україні є 10,5 мільйонів пенсіонерів, з яких 2,7 мільйона продовжують працювати. Розподіл пенсійних виплат у 2024 році виглядає наступним чином:

73,27% – пенсії за віком;

14,63% – пенсії за інвалідністю;

6,26% – пенсії за втратою годувальника;

5,24% – пенсії за вислугу років;

0,56% – соціальні пенсії;

0,04% – пенсії для суддів (довічне утримання).

У виявленій статистиці відзначено, що найвищі виплати отримують жителі столиці. Середній розмір пенсії для киян склав 7 249 гривень. Інші регіони, де реєструються високі пенсії:

Рівненська область – 6 790 гривень;

Донецька область – 6 662 гривень;

Луганська область – 6 334 гривень;

Житомирська область – 5 924 гривень.

Для порівняння, загальний показник середньої пенсії на кінець 2023 року становив 5 385 гривень. Серед областей із найменшими виплатами:

Тернопільська область – 4 070 гривень;

Чернівецька область – 4 256 гривень;

Закарпатська область – 4 262 гривень.

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