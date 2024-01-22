Некоторые пенсионеры, даже после перехода на заслуженный отдых, продолжают работать, и в 2023 году размер их пенсий увеличился в среднем на 17%. В ПФУ уведомили, какие пенсии получат работающие пенсионеры и где выплачивают большие выплаты.
Средняя сумма пенсионных выплат для работающих пенсионеров за 2023 год выросла на 823,48 гривны. К концу года этот показатель составлял 5 661,05 гривен.
По данным Пенсионного фонда Украины, сейчас в Украине 10,5 миллионов пенсионеров, из которых 2,7 миллиона продолжают работать. Распределение пенсионных выплат в 2024 году выглядит следующим образом:
- 73,27% – пенсии по возрасту;
- 14,63% – пенсии по инвалидности;
- 6,26% – пенсии по потере кормильца;
- 5,24% – пенсии за выслугу лет;
- 0,56% – социальные пенсии;
- 0,04% – пенсии для судей (пожизненное содержание).
В выявленной статистике отмечено, что самые высокие выплаты получают жители столицы. Средний размер пенсии для киевлян составил 7249 гривен. Другие регионы, где регистрируются высокие пенсии:
- Ровенская область – 6 790 гривен;
- Донецкая область – 6 662 гривен;
- Луганская область – 6 334 гривен;
- Житомирская область – 5924 гривен.
Для сравнения, общий показатель средней пенсии на конец 2023 составил 5 385 гривен. Среди областей с наименьшими выплатами:
- Тернопольская область – 4070 гривен;
- Черновицкая область – 4 256 гривен;
- Закарпатская область – 4262 гривен.
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