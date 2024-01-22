В ПФУ подсчитали, где самые высокие выплаты получают украинские пенсионеры и сколько получают работающие пенсионеры.

Некоторые пенсионеры, даже после перехода на заслуженный отдых, продолжают работать, и в 2023 году размер их пенсий увеличился в среднем на 17%. В ПФУ уведомили, какие пенсии получат работающие пенсионеры и где выплачивают большие выплаты.

Средняя сумма пенсионных выплат для работающих пенсионеров за 2023 год выросла на 823,48 гривны. К концу года этот показатель составлял 5 661,05 гривен.

По данным Пенсионного фонда Украины, сейчас в Украине 10,5 миллионов пенсионеров, из которых 2,7 миллиона продолжают работать. Распределение пенсионных выплат в 2024 году выглядит следующим образом:

73,27% – пенсии по возрасту;

14,63% – пенсии по инвалидности;

6,26% – пенсии по потере кормильца;

5,24% – пенсии за выслугу лет;

0,56% – социальные пенсии;

0,04% – пенсии для судей (пожизненное содержание).

В выявленной статистике отмечено, что самые высокие выплаты получают жители столицы. Средний размер пенсии для киевлян составил 7249 гривен. Другие регионы, где регистрируются высокие пенсии:

Ровенская область – 6 790 гривен;

Донецкая область – 6 662 гривен;

Луганская область – 6 334 гривен;

Житомирская область – 5924 гривен.

Для сравнения, общий показатель средней пенсии на конец 2023 составил 5 385 гривен. Среди областей с наименьшими выплатами:

Тернопольская область – 4070 гривен;

Черновицкая область – 4 256 гривен;

Закарпатская область – 4262 гривен.

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