Некоторые пенсионеры, даже после перехода на заслуженный отдых, продолжают работать, и в 2023 году размер их пенсий увеличился в среднем на 17%. В ПФУ уведомили, какие пенсии получат работающие пенсионеры и где выплачивают большие выплаты.

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Средняя сумма пенсионных выплат для работающих пенсионеров за 2023 год выросла на 823,48 гривны. К концу года этот показатель составлял 5 661,05 гривен.

По данным Пенсионного фонда Украины, сейчас в Украине 10,5 миллионов пенсионеров, из которых 2,7 миллиона продолжают работать. Распределение пенсионных выплат в 2024 году выглядит следующим образом:

  • 73,27% – пенсии по возрасту;
  • 14,63% – пенсии по инвалидности;
  • 6,26% – пенсии по потере кормильца;
  • 5,24% – пенсии за выслугу лет;
  • 0,56% – социальные пенсии;
  • 0,04% – пенсии для судей (пожизненное содержание).

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В выявленной статистике отмечено, что самые высокие выплаты получают жители столицы. Средний размер пенсии для киевлян составил 7249 гривен. Другие регионы, где регистрируются высокие пенсии:

  • Ровенская область – 6 790 гривен;
  • Донецкая область – 6 662 гривен;
  • Луганская область – 6 334 гривен;
  • Житомирская область – 5924 гривен.

Для сравнения, общий показатель средней пенсии на конец 2023 составил 5 385 гривен. Среди областей с наименьшими выплатами:

  • Тернопольская область – 4070 гривен;
  • Черновицкая область – 4 256 гривен;
  • Закарпатская область – 4262 гривен.

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