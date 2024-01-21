Січнева індексація для українських пенсіонерів вже відбулася, однак, оновлені виплати пенсіонерам надійдуть пізніше.

У 2024 році планується індексація пенсій на 13%, з перерахунком згідно закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Хоча січнева індексація вже відбулася, оновлені виплати пенсіонерам будуть доступні лише в лютому.

Про розміри перерахунку пенсій розповіла в ефірі телемарафону розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

На 2024 рік передбачена також індексація, і точний розмір буде визначено на основі макроекономічних показників, які будуть відомі до середини лютого. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що ця індексація допоможе пенсіонерам захистити свої доходи від негативного впливу інфляції.

З 1 березня 2023 року вже перераховано 10,5 мільйонів пенсій, і середній розмір підвищення склав 579,10 гривень. За півроку середній розмір пенсії зрос на 688,85 гривень або 14,9%, до 5311,44 гривень.

Оксана Жолнович раніше повідомляла, що уряд може відмінити заплановану індексацію пенсій, якщо буде затримка у фінансовій допомозі Заходу. Проте базова пенсія залишиться на попередньому рівні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що пенсії та зарплати для вчителів і медичних працівників будуть виплачені вчасно, а індексація пенсій у березні відбудеться відповідно до законодавства.

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