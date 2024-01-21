В 2024 году планируется индексация пенсий на 13%, с перерасчетом согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Хотя январская индексация уже состоялась, обновленные выплаты пенсионерам будут доступны только в феврале.
О размерах перерасчета пенсий рассказала в эфире телемарафона рассказала первая заместитель министра социальной политики Дария Марчак.
На 2024 год предусмотрена также индексация, и точный размер будет определен на основе макроэкономических показателей, которые будут известны к середине февраля. Министр социальной политики Оксана Жолнович считает, что эта индексация поможет пенсионерам оградить свои доходы от негативного влияния инфляции.
С 1 марта 2023 года уже перечислено 10,5 миллиона пенсий, и средний размер повышения составил 579,10 гривен. За полгода средний размер пенсии вырос на 688,85 грн. или 14,9%, до 5311,44 грн.
Оксана Жолнович ранее сообщала, что правительство может отменить планируемую индексацию пенсий, если будет задержка в финансовой помощи Запада. Однако базовая пенсия останется на прежнем уровне.
Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что пенсии и зарплаты для учителей и медицинских работников будут выплачены вовремя, а индексация пенсий в марте состоится в соответствии с законодательством.
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