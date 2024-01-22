Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 22 січня з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку ворожіння по одній карті Таро? Читай далі.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карт Таро вашого знака зодіаку 22 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Смерть.

Коли щось, що ти любив, закінчується, це боляче, чи не так, Овен? Перше, що вам хотілося б зробити, це заповнити час і простір чимось іншим, щоб заглушити розбитість і швидше відчути себе краще.

Але це чудовий час для лікування та зростання. Не заповнюйте порожнечу чим завгодно. Використовуйте його, щоб переглянути своє життя і повернути своє серце та душу до цілісності.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Навіщо бажати, щоб трапилося щось добре? Завзята праця, завзятість, наполегливість – ось запорука успіху.

Ви можете бажати, мріяти і уявляти все, що захочете, але тепер настав час перейти до дрібниць і направити свою енергію на втілення своїх надій, щоб вони справдилися для вас.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута.

Ви знаходитесь в кінці важкого сезону у вашому житті, який був одночасно дорогим і сумним, і тепер, коли ви стоїте на іншій стороні свого шляху, хіба ви не раді, що не здалися?

Ви є і продовжуєте залишатися бійцем. Зараз у вас є все, що вам потрібно в житті, і що найважливіше, ви знаєте правду про те, хто ваші друзі, а хто немає в колі вашої довіри.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута.

Ви так старанно працювали, щоб досягти того, що у вас є сьогодні, і хоча ви відчуваєте, що вам ще багато чого доведеться навчитися, насправді у вас все добре, і ви готові прийняти додаткові виклики.

Вам не обов'язково залишатись на місці студента. Тепер настав час вам стати тим, хто прокладає шлях і допомагає іншим опанувати ті ж навички, які ви так старанно тренували.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Мечів.

Можливо, вам не подобаються великі дебати, але ви опинитеся у суперечці з людиною, яка любить сваритися з іншими. Вони можуть знати, на які кнопки натиснути, щоб розпалити у вас гнів і лють.

Ви можете бути зненацька захоплені, якщо продовжите давати цій людині презумпцію невинності. Побач їх справжнє обличчя, лев. Не будьте наївними. Ви знаєте, з чим маєте справу, тож справляйтеся з цим розумом і, якщо потрібно, сильними словами.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: туз Пентакль.

Ви знаходитесь в такому положенні, яке дає вам певну перевагу.

Якщо ви зробили все, що потрібно, заздалегідь спланували і віддали всі сили, не дозволяйте занепокоєнню зіпсувати день. Те, що має статися, станеться. У якийсь момент вам доведеться повірити, що вашого найкращого достатньо.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів, перевернута.

Ваше внутрішнє життя, думки, почуття та почуття невідкладності можуть створити безпечне місце для відпочинку ваших емоцій або викликати страх, якщо ви не впевнені у своїй позиції з будь-якого питання.

Перевернута Дев'ятка Меч вказує на те, що ви, можливо, боретеся з проблемою, яка взяла над вами гору.

Замість того, щоб самозвинувачення чи почуття провини рухали вас у тому чи іншому напрямку, попрацюйте над своїми страхами, щоб побачити, чи зможете ви розібратися в суті своїх проблем. Шукайте свідомість.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута.

Ніхто не був створений для того, щоб продовжувати виходити за межі людських можливостей. У вас є драйв і рішучість, але це не означає, що ви маєте бути супергероєм, якому теж не потрібен відпочинок.

Якщо ви боретеся з застудою, втомою або просто потребуєте розумового відпочинку, прийміть один. Ти цього заслуговуєш, Скорпіоне. Ваше тіло просить вас подбати про нього і дати йому трохи кохання.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей, перевернута.

Останнє, що потрібно зробити, це додати ще один пункт до списку справ.

Стрілець, у вас є постійний список завдань, і як би вам не хотілося бути поряд з кожною людиною, яку ви любите, вам також потрібно бути реалістом.

Чи замислювалися ви колись про те, що зайнятість — це форма відволікання, яка заважає вам відчувати чи думати? Дозвольте пилу трохи осісти, щоб ви могли повернутися до ясності розуму.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Король Кубків.